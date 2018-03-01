При реформировании уголовного законодательства учитываются решения Конституционного совета

В Акбулаке под Алматы продолжает свою работу начавшаяся сегодня седьмая ежегодная международная научно-практическая конференция «Реализация конституционных новелл - залог обеспечения эффективной модели уголовного судопроизводства», сообщает Zakon.kz.

Организаторами мероприятия являются Конституционный совет, Верховный суд и Генеральная прокуратура Республики Казахстан совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, Венецианской комиссией Совета Европы, Офисом программ ОБСЕ в Астане, Германским фондом международного правового сотрудничества и проектом Европейского Союза и Совета Европы.

В работе конференции принимают участие руководители правоохранительных органов, депутаты Парламента, представители международных организаций, неправительственных правозащитных организаций и известные ученые-правоведы в рассматриваемой сфере.

Как мы уже сообщали, на конференции с приветственным словом выступил председатель Конституционного совета Кайрат Мами, который рассказал о законотворческой и правоприменительной практике, а также о механизмах взаимодействия правоохранительных органов и судов в рамках конституционного реформирования.

Ожидается, что пытом своих стран и информацией о международных стандартах поделятся зарубежные эксперты П. Бертельсмайер - главный прокурор Генеральной прокуратуры г. Франкфурта на Майне (в отставке), И. Хауссманн - судья Высшего земельного суда г. Мюнхена, экс-председатель Конституционного суда Грузии Г. Папуашвили.

Участники конференции единодушны во мнении, что казахстанская модель реформирования правоохранительной системы, в конечном счете, значительно усилила механизмы защиты прав граждан в уголовном процессе.

Торгын Нурсеитова