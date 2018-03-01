Дерзкое ограбление магазина в центре Костаная прокомментировали полицейские

Охранник и продавец получили легкие телесные повреждения.

В ДВД Костанайской области прокомментировали ограбление магазина «Тополек» в центре города, для чего собрали специальный брифинг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник следственного отдела УВД города Костаная Руслан Журкабаев рассказал подробности столь дерзкого ограбления, когда грабители даже не удосужились закрыть лица масками и хоть как-то скрыть следы преступления.

По информации ДВД, ограбление было совершено около 4 часов утра 27 февраля.

«Были похищены денежные средства в размере 200 тысяч тенге. Сотрудниками уголовного розыска были установлены данные троих граждан, напавших на магазин. На сегодняшний день задержаны двое подозреваемых из трех. Меры принимаются», - прокомментировал Р. Журкабаев.

Известно, что охранник и продавец получили легкие телесные повреждения. Нападавшие смогли пробраться внутрь, так как входная решетка была открыта.

Продавец, по словам Руслана Журкабаева, в это время убирала помещение. Наряд полиции прибыл в магазин сразу после обращения пострадавших. Среди подозреваемых есть ранее судимые граждане страны 23-24 лет

Задержанные сообщили, что в день совершения преступления распивали спиртные напитки, в результате у них возник умысел совершить преступление.

Сразу после ограбления подозреваемые побежали в сторону улицы Чехова, где скрылись во дворах домов. Доехав на такси до улицы Абая, соучастники преступления поделили награбленное и разошлись. Сейчас полицейские занимаются поиском третьего подозреваемого.

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