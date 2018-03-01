Центральная Азия на фоне смены политических поколений

Ноль мягкой силы и попыток «узнавания» друг друга.

Есть ли у Казахстана мягкая сила? Если есть, системна ли она? Насколько эффективна? Каков образ Казахстана в государствах Центральной Азии? Изучается ли эти вопросы системно и последовательно? Эти и другие вопросы затрагивает в своей статье к.ф.н., PhD доктор политологии, директор Института современных исследований ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Мухит-Ардагер Сыдыкназаров. сообщает Zakon.kz.

Октябрь 2017 года как внешнеполитический месяц по насыщенности в казахстанском информационном поле условно можно назвать «кыргызским», как внутриполитический – «латинским» (речь идет о принятом решении Президента РК Н. Назарбаева о переходе казахского языка на латинскую графику). Остановимся на «внешнеполитическом месяце» и его последствиях.

Выпады действующего президента Кыргызстана в адрес Казахстана, недвусмысленные рассуждения по весьма чувствительным вопросам национальной идентичности, истории, порой, сложных даже для самих казахских ученых и где еще ими самими не поставлена точка (Ашаршылык, Хан Кене, 1916 год и т.д.) не способствовали росту доверия и взаимопонимания в двусторонних казахстанско-кыргызстанских отношениях. В высказываниях А. Атамбаева надо видеть не столько его личную политическую позицию и внешнеполитические ориентиры как руководителя государства (это, несомненно, тоже присутствует), но также голос и видение молодых политиков, советников и экспертов в администрации и правительстве Кыргызстана, тех, кому 25-45 лет. То есть поколения, которые в силу возраста, никак не связаны с прежними политическими, экономическими, историческими дискурсами государств, входивших когда-то в состав СССР.

Это именно их видение нового Кыргызстана в средне- и долгосрочной перспективе мы услышали в резонансных выступлениях президента А. Атамбаева. Сначала разово - в февральском интервью Евроньюс, затем в выступлениях на протяжении практически всего октября. Они (экспертно-аналитическое окружение) молоды, амбициозны, не удовлетворены имеющейся (и/или навязываемой по их мнению) геополитической ролью страны, поэтому начали системно, активно и главное, публично применять в прошедшем электоральном цикле политические и PR-технологии, которые в принципе общеизвестны, но традиционно не применялись во взаимных дву- и многосторонних отношениях государствами и их лидерами в Центральной Азии.

Также ясно и то, что в экспертно-аналитических кругах администрации и правительства соседней страны возобладали голоса аналитических "ястребов", возможно, не связанных и не привязанных ментально, культурно-психологически к долгой позитивной исторической памяти (в том числе советского периода) наших, абсолютно подавляющей частью, добрых взаимоотношений. Чем-то иным такой разворот главных десижнмейкеров у соседей объяснить трудно. То ест полагаться на воспоминания и ментальную память о советском взаимопонимании и добрососедстве уже, видимо, не приходится, так как поколение советских людей, подчиняясь естественному демографическому процессу, уже замещается/вытесняется на всех уровнях теми, кто родился уже в независимых государствах.

Меры, применяемые по отношению к Кыргызстану, видящиеся казахстанским властям в качестве «симметричного» ответа, не могут быть в долгосрочной персективе эффективными в создании и реализации мультивекторной политики РК в ЦАР, создании предсказуемого и лояльного окружения по всему периметру границ Казахстана. Более того, если завтра подобные прецеденты повторятся со стороны другх соседних государств, став, по сути, рецидивами, то как должен и будет реагировать Казахстан? И насколько эффективна такого рода реакция, которую мы наблюдаем?



Нужно не допустить прецеденту переформатироваться в норму двусторонних отношений, так как показывает международная практика, это случается сплошь и рядом. Вывод из этого: Казахстан не может позволить себе роскошь реагировать теми мерами, которые мы сейчас наблюдаем, на все выпады, могущие в будущем гипотетически возникать в соседних по отношению к нему государствах. Для этого нужно эффективно, хоть и запоздало, применять инструментарий мягкой силы, который позволит превентивно решить многие вопросы, создавать пояс добрососедства, дружбы и лояльности к взвешенной внешней и внутренней политике РК.

В контексте этих событий, помимо логично появившихся вопросов, важными стали следующие: а есть ли у Казахстана мягкая сила? Если есть, системна ли она? Насколько эффективна? Каков образ Казахстана в родимом регионе – в государствах Центральной Азии? Изучается ли эти вопросы системно и последовательно?

Целью статьи не является ответ на все эти поставленные вопросы, они объемны. Также целью не является обзор всего инструментария мягкой силы, которые применяются или могут быть применены Казахстаном. Для специалистов, изучающих тему, они, в принципе, общеизвестны.

Цель – показать лишь те инструменты softpower, которые могут быть задействованы «здесь и сейчас», экономически относительно не затратные, но при этом эффективные. В ряде публикаций можно встретить мысль, что попытки формировать «мягкую силу» являются во многом сублимацией недоступности жесткой силы. Конечно, это не так. Просто в эпоху глобализации картинки о применении кем-то жесткой, чаще военной силы (за исключением оборонительного характера) не прибавляют привлекательности государству-актору.

Для успешной реализации мягкой силы большинство государств начинают со своего ближнего окружения, соответственно, для Казахстана необходимо активнее реализовать инструментарий мягкой силы в первую очередь в регионе Центральной Азии. Вес и влияние в регионе должны сопровождаться и подтверждаться принимаемыми, не отторгаемыми реципиентами в странах региона инструментами мягкой силы.

На наш взгляд, исходя из усложяющейся обстановки в регионе ЦА, нужно сконцентрироваться на создании Казахстаном пояса добрососедства и дружбы в ЦАР через инструментарий мягкой силы. Соответственно, должна перестроиться в диплатических миссиях республики в государствах указанного региона. Тем более, что в смыслопроизводящих корпорациях (культурном, научном, научно-аналитическом сообществах) государств Центральной Азии есть выраженный социальный запрос на формирование общей, центральноазиатской повестки, прагматичную интеграцию, новое узнавание друг друга.

Профессор Гарвардского университета Джозеф Най и бывший замгоссекретаря США Ричард Армитидж как теоретически, так и в прикладном аспекте сформулировали основные принципы мягкой силы. Так, Дж.Най, дефинировал концепцию «мягкой силы» как «способность государств привлекать других на свою сторону, добиваясь поддержки собственной повестки дня в международных отношениях путём демонстрации своих культурно-нравственных ценностей, привлекательности политического курса и эффективности политических институтов». Несистемное и непоследовательное использование отдельных элементов «мягкой силы» по трем ключевым направлениям, о которых его теоретики – культура, политические ценности, внешняя политика никак не могут и не позволят добиваться желаемых результатов.

Институционально на сегодняшний день в Казахстане можно указать несколько действующих институтов «мягкой силы» и публичной дипломатии: руководство Казахстана, МИД, казахские диаспоры и ирреденты, ряд международных казахстанских организаций, отдельные НПО, институты гражданского общества, «фабрики мысли», отдельные международные СМИ, ведущие университеты Казахстана. Нужно четко отличать меры по созданию позитивного имиджа, образа государства и мягкую силу.

Позитивный имидж создается естественно, на основе экономических, научных достижений страны, уровня развития культуры, науки, взвешенной внутренней и легитимности внешней политики и т.п. Конечно, если естественные успехи страны еще и подкрепляются системными усилиями привлеченных страновых имиджмейкеров, признанных отечественных и зарубежных политических специалистов-консультантов по вопросам построения национального бренд-имиджа государства, национальной идентичности и репутации, то это эффективно вдвойне.

Конечно, деятельность по созданию бренда Казахстана началась естественным образом с момента обретения независимости, когда перед государством встал ряд масштабных задач от перестройки экономики и трансформация политического устройства до формирования всего комплекса государственных институтов. Но сейчас мы видим, что большинство зарубежных журналистов, пишущих о Казахстане, все еще пользуются стандартным набором стереотипов.

Мягкая сила Казахстан имеет свои естественные пределы, горизонты которых мы пока еще сами не знаем, поэтому надо взвешенно, глубоко и системно проанализировать выбор целевых аудиторий и методов ее трансляции.

Казахстан, как и другие государства, желающие повышать уровень собственной геополитической субъектной, может путем своего культурно-образовательного потенциала, обеспечивать эффективность инструментов мягкой силы в долгосрочной перспективе. Повышение значения образования в инструментарии мягкой силы на международной арене происходит в связи с изменяющимся современным мироустройством, где конкуренция приобретает ментальное, культурно-цивилизационное измерение, с акцентом на культурном влиянии, на создании привлекательного образа государства. И культурно-образовательные программы – одни из наиболее часто применяемых и эффективных.

Обучение иностранных учащихся, студентов сопровождается распространением языка, ценностей, гуманитарных традиций и мировоззрения того государства, в котором студенты обучаются. Предоставление образовательных услуг иностранным студентам является одним из важнейших ресурсов (инструментов) «мягкой силы» государства. Главное преимущество предоставления образовательных услуг перед другими политическими, экономическими инструментами – возможность влиять на формирование ценностей и мировосприятия граждан других стран, то есть борьба за умы будущих соседних элит.

Уже аксиома, что образовательные обмены выступают основной площадкой̆ установления и развития контактов на человеческом уровне. Так, ряд зарубежных исследователей отмечают, что реализация обменных образовательных программ приводит к формированию долгосрочных связей̆ на уроне обществ, и что речь идёт, в первую очередь, о привлечении студентов в передовые и престижные специальности, которые позволяют надеяться, что со временем они займут ведущие позиции в политических и деловых кругах своих стран. Таковыми могут быть ведущие национальные университеты Казахстана, Назарбаев Университет. Ясно, что высшее образование любой страны, в данном случае Казахстана, может выступать эффективным инструментом «мягкой силы» лишь в том случае, если вузы, их предоставляющие, отвечают критериям качества.

Соответственно, предлагаются следующие рекомендации:

1) Организация Института изучения Центральной Азии в Казахстане

Привлекать туда в первую очередь специалистов не столько со знанием английского языка, а со знанием языков региона, с постоянным полевым регулярным опытом. Так как главные внутри- и внешнеполитические векторы и смыслы проговариваются интеллигенцией, смыслопроизводящей корпорацией любых стран, в том числе экспертно-аналитическим сообществом, прежде всего, а в большинстве случаев исключительно для собственной аудитории на родном, национальном (государственном), этническом языке. Пытаться понять внутреннюю динамику развития региона и стран лишь по сообщениям и СМИ, либо в периодических научных и иных изданиях на русском и английском языках, как минимум, недальновидно. В штат института на системной основе привлекать исследователей, аналитиков (политологов, экономистов, социологов) из Узбекистана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана на основе годичных контрактов с возможностью продления.

2) Организация и запуск международного проекта "Центры Абая" (у автора есть детальная программа реновации и системной, детально проработанной организации этого проекта, но здесь ограничимся основной информацией).

Сегодня Казахстану необходимо детально сфокусироваться в развитии и продвижении в культурном и информационном пространстве. Важным является развитие именно культурной и духовной сферы общества, так как от этого зависит насколько тщательно и эффективно обеспечивается культурная, идеологическая и информационная безопасность страны.



Проект «Центр Абая» - это сеть международных культурно-образовательных центров, создаваемых Казахстаном по распространению казахского языка и культуры за рубежом, в том числе совместно с зарубежными казаховедческими центрами по образцу институтов Гете, институтов Конфуция, центров Сервантеса и др.



Цель и миссия проекта:

 Формирование в сопредельных (пограничных) странах и в дальнем зарубежье благоприятной, лояльной к Казахстану среды, общественного мнения;

 Проведение научно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на продвижение казахского языка и культуры;

 Популяризация ценностей и традиций современного полиэтничного Казахстана, богатой истории Казахстана, его современных политических, экономических, социальных достижений;

 Обучение, разработка и принятие экзаменов по казахскому языку, признаваемых на международном уровне стандартов преподавания казахского языка как иностранного и прием экзаменов по стандартам, установленным институтами казахского языка;

 Поддержка научных исследований по казахстанике;

 Поддержка международного сотрудничества в области культуры, межэтнического и межконфессионального согласия;

 Формирование за рубежом комплексной картины Казахстана через информирование о культурной, общественной и политической жизни;

 Поддержка межкультурного диалога, укрепление структуры гражданского общества и развитие мобильности;

 Поддержка общественных, академических, образовательных организаций, занимающихся проблематикой, связанной с казахским языком, историей и современными достижениями Казахстана, его ценностей;

 Взаимодействие с казахскими диаспорами и ирредентами, содействие установлению климата межэтнического уважения и мира;

 Создание системы экспертного обеспечения гуманитарного измерения внешней политики Казахстана;

 Создание научных, экспертно-политических каналов развития двусторонних отношений с зарубежными странами и международными организациями;

 Продвижение экспорта казахстанских образовательных услуг;

 Развитие международных связей регионов Казахстана;

 Содействие экспертным, научным и образовательным обменам;

 Поддержка казахскоязычных СМИ и информационных ресурсов за рубежом;

 Поддержка казахскоязычных сайтов, создаваемых за рубежом.

3) Активизация деятельности KazAID, организации, созданной в Казахстане по образцу ведущей американской организации USAID. KazAID был создан на основе принятия Закона Республики Казахстан от 10 декабря 2014 года "Об официальной помощи развитию", в котором была заложена, цитирую, «институциональная основа системы ОПР Республики Казахстан, которая состоит из Министерства иностранных дел Республики, оператора в сфере ОПР (Казахстанское агентство содействия международному развитию "KazAID")». KazAID по замыслу - это организация-проводник мягкой силы Казахстана. Указ Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года №415 «Об утверждении основных направлений государственной политики Республики Казахстан в сфере официальной помощи развитию на 2017-2020 годы».

Целью в этом документе было указано «определение основных целей, принципов и направлений, которых следует придерживаться Республике Казахстан для укрепления своей позиции в качестве донора, повышения узнаваемости и эффективности оказываемой помощи развитию и выполнения своих международных обязательств». В соответствии со Стратегией "Казахстан-2050" это позволит укрепить доверие к Казахстану и продемонстрировать его приверженность решению глобальных и региональных проблем.

В документе четко указано, что, цитируем: «Наибольшие сравнительные преимущества Казахстан имеет в области технических и организационных знаний и опыта, накопленных его экспертами. Повышение человеческого и институционального потенциала, оказание основных услуг и применение передовых технологий являются одними из наиболее важных условий для развития. Именно поэтому особый акцент в политике Казахстана в области помощи развитию делается на обучении, передаче знаний и обмене опытом. Национальные семинары, а также образовательные и учебные заведения могут играть ключевую роль в наращивании такого потенциала стран-партнеров. В частности, Казахстан может предложить свои ноу-хау в сферах экономического и социального развития (включая области образования и здравоохранения), сельского хозяйства, управления водными ресурсами, охраны окружающей среды и реформирования государственного управления».

За указанный период KazAID, насколько можно судить в сообщениях СМИ, оказана следующая помощь. Представителям 32 африканских стран были предоставлены услуги в Казахстане по повышению квалификации и знакомству с передовым казахстанским опытом: услуги по передаче передовых казахстанских технологий в здравоохранении, передовых казахстанских технологий в сельском хозяйстве, в нефтегазовой отрасли. Акцент, исходя из приоритетов и актуальных геополитических векторов развития Казахстана и стоящих перед ним вызовов и рисков, нужно все же сместить из важного, но далекого Африканского континента в регион Центральной Азии.

Поэтому уже сейчас надо закладывать на следующий учебный (академический) год:

3) Гранты на поездки школьникам из государств Центральной Азии и России. Для детей старшего школьного возраста из государств ЦАР и России ежеквартальное выделение 5 государствам – Узбекистану, Кыргызстану, России, Туркменистану, Таджикистану по 25 грантов (на 25 детей) на поездки для посещения для начала гг. Алматы и Астана, с продуманной образовательной, прежде всего, а лишь затем с культурной программой. Грант традиционно должен покрывать приезд-отъезд, проживание, питание, медицинскую страховку, а также наличие двух сопровождающих взрослых-кураторов из каждой страны. Отбор детей должен проходить на основе сочинений «Мосты дружбы», которые могли бы проводиться нашими дипломатическими миссиями в этих странах. При условии запуска программы только по итогам за первый год мы бы имели как минимум 400-500 семей в каждой стране, которые имели бы о Казахстане собственное, пусть и основанное на краткосрочном посещении, представление, имели бы эмоциональную привязанность через впечатления своих детей к Казахстану. Соответственно, с ростом программы будет экспоненциально расти и количество семей.

4) Гранты на обучение в ведущих организациях среднего образования Казахстана - «Назарбаев Интеллектуальных Школах», школах сети «Дарын», школах сети «Білім Инновация Лицейі» для учащихся из государств ЦАР и России, по 5 грантов для каждой страны, с размещением их в 16 регионах сетей этих школ, с обеспечением проживания в общежитиях указанных образовательных сетей, питания, медицинским обеспечением. На выходе Казахстан имел бы выпускников, имеющих глубокое представление о Казахстане, его самобытной культуре, истории Казахстана, традициях, образовании, лояльных к Казахстану граждан соседних стран, знающих и, в идеале, любящих казахский язык и культуру, будущих послов дружбы в своих странах.

5) Гранты на обучение в вузах и колледжах Казахстана. Ежегодное выделение 20 грантов для абитуриентов из государств ЦАР и России (в совокупности 100 грантов) на обучение в организациях среднеспециального и высшего образования Казахстана по ведущим и престижным специальностям. Казахстан уже имеет опыт выделения значительного количества грантов на обучение в вузах страны иностранных студентов. Так, 1000 мест студентам из Афганистана было выделено несколько лет назад, не без фактора США. К сожалению, на этом наша «щедрость» на оказание образовательного экспорта закончилась. Соответственно, этот инструмент мягкой силы далее в таком объеме не применялся.

6) Гранты на послевузовское образование в вузах и научных организациях Казахстана. Ежегодное выделение 6 грантов на каждую страну (государства ЦАР и РФ) на обучение в магистратуре и PhD-докторантуре ведущих казахстанских вузов (в сосокупности – 35 грантов).

7) Организация и запуск Программы студенческих, научных обменов, научных стажировок, постдокторских программ в Казахстане под названием «FarabiExchange» (по образцу европейской программы Erasmusи американской Fulbright). Оператором может выступить ЦМП «Болашақ».

8) Иные стипендиальные, обменные образовательные и научные программы. Как видим, предложенные конкретные шаги при высоком уровне организации и системном походе могут стать эффективными и относительно малобюджетными механизмами использования казахстанской мягкой силы, которые работали бы пока во все еще благоприятной внешней среде, как в Центральной Азии, так и в целом в Евразии.

Есть еще важные направлении, ниши, которые «пока не заняты» и не вошли (по крайней мере, публично) в ареал воздействия мягкой силы. Это – исламские религиозно-теологические образовательные центры в каждом государстве Центральной Азии. Да, есть классические, имеющие многовековой авторитет, давшие мировой исламской мысли многих ученых-теологов центры как Бухара и Самарканд. Но они в силу разных субъективных и объективных причин, пока не стали вновь таковыми.

В условиях роста религиозности, своего рода ренессанса ислама, числа практикующих мусульман, и попутно таких негативных ее последствий в виде радикализации ислама (или как предложил другой термин казахстанский исследователь Асылбек Избаиров – исламизации радикалов), пока ни одно государство Центральной Азии не может сказать или предложить, либо заявить о своем лидерстве в религиозном образовании и подготовке кадров для исламских конфессиональных учреждений. Между тем, это важный, пока нераскрытый ресурс мягкой силы в Центральной Азии.

Другая ниша – это общее культурно-историческое наследие народов Центральной Азии, но ориентированные на новые, понятные и принимаемые новыми поколениями, форматы преподнесения и использования. Но это тема заслуживает отдельной статьи.

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