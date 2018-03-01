Сенатор предложил обучать детей в детсадах алфавиту на латинице уже сейчас

По его словам, казахстанцы опасаются, что их дети не смогут обучаться в казахским школах, когда полноценно будет использваться алфавит на латинице.

Обучение казахскому алфавиту на латинице в детских садах нужно вводить уже сейчас. Такое предложение в своём депутатском запросе на имя премьер-министра РК озвучил сенатор Мурат Бактиярулы, передает корреспондент BNews.kz.

"Это весьма актуальный вопрос, который уже много времени волнует наше общество. Хорошо было бы, если бы данное поручение главы государства стало выполняться во всех учреждениях, начиная с акиматов областей и во всех учреждениях, независимо от формы собственности. (..) Нужно предусмотреть, чтобы во всех дошкольных учреждениях, детских садах вся учебно-воспитательная работа проводилась на госязыке, основанном на латинице. Уже сегодня ", - сказал Мурат Бактиярулы в ходе пленарного заседания Сената Парламента РК.

По его словам, казахстанцы опасаются, что их дети не смогут обучаться в казахским школах, когда полноценно будет использваться алфавит на латинице.

"Как только начался разговор о переходе на латинский алфавит, те, кто в совершенстве не владеет родным языком, опасаясь трудностей за будущее своих детей, стали отдавать их в школы с русским языком обучения. Потому что они испугались, что завтра детям будет сложно учиться по латинской графике. Функционирование наряду с латинским алфавитом кириллицы может создать угрозу единству народа. Потому что, если латинский язык будет применяться только в школах с казахским языком, то может случиться, что родители будут отдавать детей в школы с русским языком обучения", - отметил сенатор.

По его мнению, что необходима разъяснительная работа среди населения о важности изучения казахского алфавита на латинице.

"Полагаю, что латинским алфавитом и через него государственным языком должен владеть каждый представитель народа, живущий в Казахстане. Надо проводить разъяснительную работу, чтобы все диаспоры поняли важность данной проблемы. Потому что в будущем на латинском алфавите будет работать казахский язык. А государственный язык един для всех казахстанцев", - заключил сенатор.

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