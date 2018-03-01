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В МВД предложили расширить сеть сейсмостанций в стране

69 существующих станций по республике не обеспечивают охват сейсмоактивной территории Казахстана.

Фото : mail.kz1 марта 2018, 13:08

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин рассказал о ситуации с обеспечением сейсмологической безопасности зданий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 3 года в регионах проведено сейсмоусиление 169 объектов образования, 12 объектов здравоохранения и 10 общественных зданий. В рамках Программы развития территории на 2016-2020 годы, местными исполнительными органами предусматривается сейсмоусиление 216 школ, 132 больниц, 57 детсадов», - сообщил он на круглом столе по предупреждению ЧС.

Вместе с тем, как отметил Ильин, сейсмоусиления требуют еще порядка 323 объектов образования, 237 объектов здравоохранения, 250 общественных производственных зданий. Также, по его словам, реализуемые Дорожной картой комплексных меры по повышению эффективности работ по обеспечению сейсмической безопасности утверждены и работают немного с отставанием.

«В этой сфере проблемой является неравномерное (в том числе и в вопросах прогнозов) размещение станций сейсмического наблюдения. Всего их 69 по республике, они не обеспечивают охват сейсмоактивной территории нашей страны. В основном, прогностические полигоны расположены на территории Алматы и Алматинской области», - подчеркнул заместитель министра.

Кроме того, по словам Ильина, назрела необходимость расширения сети сейсмостанций в стране, их переоснащения цифровой аппаратурой сейсмонаблюдения и средствами связи для своевременного доведения информации населению о возможных рисков при землетрясениях.

Азамат Сыздыкбаев


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