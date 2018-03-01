Утверждены формы заявлений, предусмотренных Таможенным кодексом РК

Во исполнение требований Кодекса РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (далее - Таможенный кодекс РК) по представлению в таможенный орган заявлений по отдельным процедурам приказом Министра финансов РК от 30 января 2018 года № 87 утверждены следующие формы заявлений:

1) заявление о принятии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Заявление представляется в соответствии с пунктом 4 статьи 98, пунктом 1 статьи 99, пунктом 1 статьи 100, пунктом 1 статьи 101 и пунктом 1 статьи 102 Таможенного кодекса РК;

2) заявление о включении в реестр владельцев складов хранения собственных товаров помещений или открытых площадок.

Заявление представляется в соответствии с пунктом 2 стати 166 Таможенного кодекса РК;

3) заявление о защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

Заявление представляется в соответствии с пунктом 2 стати 461 Таможенного кодекса РК;

4) заявление о включении в реестр таможенных представителей.

Заявление представляется в соответствии с пунктом 1 стати 490 Таможенного кодекса РК;

5) заявление о включении в реестр таможенных перевозчиков.

Заявление представляется в соответствии с пунктом 1 стати 497 Таможенного кодекса РК;

6) заявление о включении в реестр владельцев складов временного хранения

Заявление представляется в соответствии с пунктом 1 стати 504 Таможенного кодекса РК;

7) заявление о включении в реестр владельцев таможенных складов.

Заявление представляется в соответствии с пунктом 1 стати 511 Таможенного кодекса РК;

8) заявление о включении в реестр владельцев свободных складов.

Заявление представляется в соответствии с пунктом 1 стати 518 Таможенного кодекса РК;

9) заявление о включении в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли.

Заявление представляется в соответствии с пунктом 1 стати 525 Таможенного кодекса РК.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 11 марта 2018 года.