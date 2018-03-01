Семиместный гибрид: представлен новый Honda CR-V для Европы

Автомобиль пятого поколения получил семиместный салон и гибридную модификацию.

В преддверии Женевского автосалона 2018 года японская компания Honda официально рассекретила кроссовер CR-V нового, пятого по счёту поколения, предназначенный для европейского рынка.

После предварительного анонса японский производитель Honda Motor Company официально рассекретил популярный внедорожник Honda CR-V 2018 модельного года, который будет предложен европейским клиентам. Автомобиль пятого поколения получил семиместный салон и гибридную модификацию.

Стоит напомнить, что внедорожник Honda CR-V пятого поколения в настоящее время в Европе до сих пор не представлен. Женевский автосалон 2018 года станет местом официальной премьеры японской новинки.

Впервые в истории модель Honda CR-V получила гибридную модификацию, а также семиместный салон. До сих пор такие опции не предлагались для популярного кросса.

Базовая версия внедорожника Honda CR-V нового поколения в Европе будет доступна с 1,5-литровым двигателем с наддувом семейства VTEC Turbo. В паре с этим агрегатом трудится 6-ступенчатая механическая трансмиссия или же бесступенчатый вариатор CVT.

В свою очередь, гибридный внедорожник Honda CR-V Hybrid 2018 модельного года оснащён 2,0-литровым бензиновым мотором и двумя электродвигателями. Кроме этого, в оснащение машины входит одноступенчатая трансмиссия с фиксированным передаточным числом.

В компании рассказали, что гибридная силовая установка «зеленого» внедорожника Honda CR-V Hybrid может работать в одном из трех режимов: на электротяге, на ДВС (электромотор будет подключаться при резком ускорении) и в комбинированном варианте.

В комбинированном режиме двигатель внутреннего сгорания может выступать в роли генератора, подзаряжая аккумуляторные батареи. К сожалению, отдача агрегатов и запас хода на электротяге компания пока не сообщает.

Все доступные версии нового внедорожника Honda CR-V в Европе по умолчанию подразумевают только передний привод. Однако производитель предложит клиентам систему полного привода. Это — опция.

Также в компании рассказали, что в арсенал нового Honda CR-V значатся аэродинамические жалюзи, информационно-развлекательная система с 7,0-дюймовым сенсорным монитором и, что немаловажно, третий ряд сидений со спинками, которые откидываются на 101 градус (для автомобилей в семиместном исполнении).

Via livecars

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