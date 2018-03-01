Свидетель об Аблязове: Его, грубо горя, кинули, и у него просто "снесло башню

После выхода на свободу Мухтар Аблязов планировал вернуть свою долю в БТА Банке, однако в реальности всё получилось по-другому, рассказал свидетель.

Бывший сотрудник службы безопасности БТА Банка Николай Кузьменко в суде рассказал, как беглый олигарх Мухтар Аблязов пытался вернуться в бизнес после освобождения из колонии, передаёт корреспондент BNews.kz.

Специалист по системам безопасности Кузьменко с 1994 года работал начальником отдела новых технологий в АО "Стройтехпроект", который на тот момент принадлежал "Астана холдинг".

"Задачи тогда ставил непосредственно Аблязов. Объект был "Стройтехпроект", "Астана холдинг", и все предприятия, которые туда входили: склады, магазины и прочее. Аблязов лично отбирал людей на руководящие должности, тогда мы с ним познакомились. Мы в близком знакомстве не были, я сталкивался с его подчинёнными, ставил задачи. Следующий период, когда он начал в политику играть, – период ДВК. Вся наша служба отказалась идти на эти митинги, в том числе руководители, охрана, но потом его посадили…", - рассказал Николай Кузьменко в суде по делу об убийстве банкира Ержана Татишева.

После заключения Аблязова под стражу Кузьменко остался без работы. Занимался собственными заказами и одним из его клиентов на тот момент стал близкий друг Мухтара Аблязова – Муратбек Кетебаев. В его доме специалист устанавливал систему видеонаблюдения и сигнализацию. Спустя время, в 2003 году, Аблязов вышел на свободу и приехал в офис к Кузьменко. Он рассказал бывшему сотруднику, что планирует начать всё заново.

"Он говорит: сейчас будет всё хорошо, мне вернут "Банк ТуранАлем", ещё ряд предприятий, которые, когда меня посадили, я переписал на людей. Не волнуйся. (…) Следующий разговор в начале осени был уже с Кетебаевым и фраза от него была: "Муху кинули по-чёрному, все его бабки никто не хочет возвращать. Не волнуйся, мы по-любому это решим", - рассказал Кузьменко.

После разговора от Кетебаева последовала просьба помочь Аблязову с возвращением некой организации. Для этого необходимо было подписать заявление.

"Он говорит: Мухтару нужно вернуть одну организацию, наверху всё схвачено и проблем не будет. Ну, раз всё схвачено, я согласился. Далее был звонок Аблязова, от него я услышал фамилию Огая. Мы встретились, он принёс заявление, я подписал его, не читая. (…) Что это за заявление, я не знал. Позже узнал, что это было по линии "Костанай Асбест", - пояснил Николай Кузьменко.

Характеризуя своего бывшего руководителя, экс-сотрудник БТА Банка отметил, что Аблязова больше интересовали не деньги, а выстраивание бизнеса.

"Когда он вышел, он ожидал, что Татишев его долю вернёт. Но получилось, один пообещал, другой не сделал, и у меня было такое ощущение, что у Мухтара "крышу" снесло. Он же талантливый человек, гроссмейстер, шахматист. Он ходы делает, рассчитывая партию до 15 ходов вперёд. Всё просчитывал, а тут у него не срослось. Его даже, знаете, не деньги интересовали: он разработал какую-то схему, и это получилось, он такой счастливый, довольный. И не вопрос, сколько денег отобьётся, когда будет прибыль, сам процесс бизнеса его интересовал. Мне показалось, со слов Кетебаева, в этот момент он всё планировал. Его, грубо горя, кинули, и у него просто "снесло башню", - заключил свидетель.

Напомним, в Таразе продолжается главное судебное разбирательство по делу Муратхана Токмади, который обвиняется в убийстве Ержана Татишева в 2004 году. Ранее подсудимый признался в совершении убийства по заказу Мухтара Аблязова.

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