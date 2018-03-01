За прошлый год майнеры и геймеры «спустили» на видеокарты 776 миллионов долларов

Согласно подсчётам аналитиков из Jon Peddie Research (JPR), всего за 2017 год было продано около 3 миллионов видеокарт.

Аналитики компании Jon Peddie Research (JPR) подготовили отчёт, в котором опубликовали данные, касающиеся продаж видеокарт AMD и NVIDIA. По информации, представленной в документе, в прошлом году компании AMD удалось увеличить объёмы производства графических адаптеров и сократить разрыв в продажах с NVIDIA, её ближайшим конкурентом.

Согласно подсчётам аналитиков из Jon Peddie Research (JPR), всего за 2017 год было продано около 3 миллионов видеокарт, сумма от продажи которых составила примерно 776 миллионов долларов. JPR отмечает, что к концу года AMD увеличила продажи своей продукции на 8,1 процента, тогда как NVIDIA сократила этот показатель примерно на 6 процентов по ряду причин, одна из которых — нехватка комплектующих, необходимых для производства «топовых» графических адаптеров.

Из отчёта JPR следует, что основная масса купленных видеокарт по-прежнему приходится на геймеров, а не майнеров, хотя процент последних тоже весьма велик. Аналитики уверены, что спрос на видеокарты среди геймеров будет только увеличиваться, тогда как майнеры предпочтут графическим адаптерам специализированные устройства, поэтому к концу года доля геймеров среди потребителей видеокарт будет только увеличиваться.

В процентном соотношении спрос на графические адаптеры в четвёртом квартале спрогнозировать сложно, но, судя по динамике, расклад будет примерно таким же, что и в прошлом году. Поставки GPU в четвёртом квартале 2017 года снизились на 1,5 процента, а за весь год сократились почти на 4,8 процента.

«Несмотря на то, что основными потребителями видеокарт всё-таки остаются геймеры, те, кто покупает эти устройства для добычи криптовалют, продолжают влиять на рынок комплектующих не самым лучшим образом, — отмечают в JPD, — поэтому высокие цены на мощные графические адаптеры никуда, к сожалению, не денутся».

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