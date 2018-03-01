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Bentley привезет в Женеву загадочную новинку

Компания Bentley пообещала устроить на автосалоне в Женеве мировую премьеру новой модели.

Фото : 1 марта 2018, 13:42

Компания Bentley пообещала устроить на автосалоне в Женеве мировую премьеру новой модели. При этом производитель даже не намекнул, о каком автомобиле идет речь.

Возможных вариантов несколько. Так, вслед за купе Continental GT третьего поколения, дебютировавшим прошлой осенью, может появиться новый кабриолет Continental GTC или соплатформенный седан Flying Spur. Менее вероятно, но не исключено, что на главной европейской автовыставке этой весны нам покажут гибридный Bentayga, анонсированный теперь уже бывшим гендиректором Bentley Вольфгангом Дюрхаймером в прошлом году.

Помимо секретной новинки, которую публике представит новый гендиректор и председатель правления бренда Эдриан Холлмарк, на стенде Bentley будут присутствовать рассекреченная в этом январе Bentayga с бензиновым V8 и седан Flying Spur с новой отделкой от придворного ателье Mulliner, включающей анилиновую кожу и шпон из ореховой древесины «с уникальной пористой структурой».

Текст: Александр Орехов
Фото: Bentley
Via cartimes


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