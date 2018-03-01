В четырех областях Казахстана в ближайшие три дня возможны подтопления

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях ожидается сильный дождь, местами снег.

РГП "Казгидромет" сообщило о гидрометеорологическом прогнозе в Казахстане на 3- 4 марта по Югу и Юго-востоку страны, передает Zakon.kz.

3 - 4 марта по Кызылординской и 4 марта по Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областям ожидается выпадение осадков (дождь, снег), местами сильных, что приведет к интенсивному таянию снега, ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек, формированию талового стока на равнинной территории и склонного стока на горных реках. Возможны подъемы уровней воды и подтопления.

Ранее сообщалось, что в первый день весны 2018 года в Казахстане с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории страны сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, на юге и на востоке сильные осадки, лишь на западе республики ожидается погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, низовая метель, гололед. На большей части республики сохранится туман.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь

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