В Алматы из-за заставленной легковушками выделенки произошел затор автобусов

В полиции города сообщили, что принимают меры по недопущению подобных ситуаций.

Сегодня в Алматы на улице Толе би угол Тлендиева наблюдалось скопление автобусов маршрута №201, произошедшее по вине недобросовестных водителей легкового автотранспорта, припарковавшихся на выделенных полосах для общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Поскольку водители своевременно не сообщили диспетчерам о данной ситуации, произошло нарушение регулярности движения автобусов, которая была восстановлена в течении часа.

"Нет, нет это не забастовка. На Толе би есть специальная автобусная полоса, на которой нельзя ни останавливаться, ни парковаться, ни высаживать – по ней должны ездить только автобусы. Ее заставили машинами и автобус не мог проехать, а задние скопились. Диспетчер вовремя не остановил задние автобусы, сейчас почистили полосу, автобусы ходят в штатном режиме", — сказал руководитель "Алматыэлектротранс" Ризван Цинаев.

В целях недопущения впредь подобных ситуаций городской полицией запланирован ряд профилактических рейдовых мероприятий по упорядочению движения на выделенных для общественного транспорта полосах.

Вместе с тем, в случае поступления обращений от пассажиров ТОО «Алматыэлектротранс» возместит затраты за незавершенную поездку.

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