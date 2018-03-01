Станимир Стоилов уходит из «Астаны»

По информации Sports.kz, после своего вступления в должность главного тренера национальной сборной Казахстана болгарский специалист Станимир Стоилов не будет совмещать эту работу с деятельность на посту наставника «Астаны».

С командой из столицы нашего государства болгарин добился выдающихся достижений. Стоилов четыре раза подряд приводил «Астану» к завоеванию титула чемпиона Казахстана, впервые в истории отечественного футбола вывел эту команду в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА, а в этом сезоне преодолел с ней групповой этап Лиги Европы, поучаствовав в весенней части еврокубка.

Предполагается, что обязанности главного тренера «Астаны» будет в ближайшее время исполнять работавший все это время ассистентом Станимира в столичной команде Григорий Бабаян.