За январь 2018 года брокеры потеряли 165 миллионов тенге

На KASE отмечается 56 профессиональных участников торгов, среди которых 30 банков и 21 брокер. Прямой доступ к торгам имеют всего 14 членов KASE.

На начало 2018 года совокупный убыток брокеров составил 165 млн тг. Для сравнения, декабрь 2017 года брокеры закончили с совокупным объемом нераспределенной прибыли в 19,1 млрд тг.

Однако, несмотря на резкое сокращение прибыли, это не помешало заработать отдельным участникам биржи.

Лидером роста среди крупнейших портфельных управляющих по объему активов стала Компания «ОРДА-Капитал». Прирост чистой прибыли у брокера составил за год 80,7 млн тг (более чем в 11 раз), увеличившись с 8 до 88,7 млн тг. Следом идет «Сентрас Секьюритиз», с доходом в 66,3 млн тг (почти вшестеро больше, чем годом ранее).

Замыкает тройку лидеров АО «Казкоммерц Секьюритиз», показав доходность в 555,2 млн тг. Годовой прирост почти в 4 раза. На четвертом месте АО «Halyk Finance» с годовым приростом прибыли на 183,2 млн тг, или на 73,3%. Пятое место у АО «BCC Invest». Прибыль на начало года составила 257 млн тг, что на 66,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, несмотря на резкое сокращение прибыли с целом по сектору, активы брокеров показывают положительную динамику. Прирост активов за год составил 50% - со 119,3 млрд тг до 179 млрд тг по итогам января 2018.

Среди крупнейших брокеров по объему активов, наибольший рост активов показал «Фридом Финанс». Прирост за год составил 41,1 млрд тг, почти втрое больше, чем год назад.

На втором месте «BCC Invest» («дочка» банка ЦентрКредит), который нарастил активы на 7,8 млрд тг. Прирост составил 70,9%

Третье место занял «Казкоммерц Секьюритиз» («дочка» Казкоммерцбанка). Активы брокера составили 18,4 млрд тг, что на 21,9% больше, чем годом ранее.

Четвертое место у «Halyk Finance» (группа Halyk). Активы брокера увеличились на 4,9 млрд тг или на 17,4%.

Замыкает ТОП-5 крупнейших портфельных управляющих «Fincraft», активы которого не изменились за год и равны 14,2 млрд тг.