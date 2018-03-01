Прибыль БВУ РК за январь 2018 года

Совокупная прибыль БВУ РК в январе 2018 года составила 54,9 млрд тг, что на 38,9% (15,4 млрд тг) больше, чем за январь 2017 года. Напомним, 2017 год банки РК в совокупности закончили с убытками на 18,7 млрд тг.

Доходы БВУ РК за январь 2018 года составили чуть более 2,3 трлн тг, что на 22,5% меньше, чем в прошлом году, при этом расходы сократились еще больше - на 23,3%, до чуть менее 2,3 трлн тг, что позволило увеличится прибыли по сравнению с январем 2017 года.

Основную часть как в доходах, так и в расходах, занимает переоценка - 82,3% (1,9 трлн тг) от всех доходов и 82,7% (1,9 трлн тг) от всех расходов.

В сегменте доходов также значительные доли занимают доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам - 5,7% (132,9 млрд тг) и доходы от восстановления резервов (провизий) - 2,7% (63,5 млрд тг).

В сегменте расходов на втором месте по весу расходы по дилинговым операциям - 4,1% (92,1 млрд тг) от всех расходов БВУ РК, затем идут ассигнования на обеспечение - 3,4% (76,8 млрд тг).

Текущий год с прибыли начали 28 из 32 БВУ РК. Самые высокие показатели за январь 2018 года у Народного Банка - 15,7 млрд тг, что на 37% (4,2 млрд тг) больше по сравнению с январем прошлого года.

Следом идет Сбербанк, с прибылью в 10,3 млрд тг - в 11 раз (на 9,4 млрд тг) больше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров Цеснабанк, с прибылью в 9,3 млрд тг, это в 15 раз (на 8,7 млрд тг) больше, чем в январе 2017 года.