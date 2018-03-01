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Седан Volvo S60 нового поколения: первые изображения

Недавняя премьера универсала Volvo V60 нового поколения не могла остаться без внимания независимых дизайнеров и свободных художников, которые уже сейчас готовы показать миру, как будет выглядеть «менее универсальный кузен» модели — седан Volvo S60 следующей генерации.

Фото : 1 марта 2018, 14:21

На опубликованных изображениях мы видим виртуальный седан Volvo S60 нового поколения, над созданием которого трудился известный дизайнер Kleber Silva. По традиции, свои картинки свободный художник опубликовал на сайте Behance.

Официальной информации о новом седане Volvo S60 2019 модельного года пока нет. Известно лишь то, что официальная премьера 4-дверной модели должна состояться нынешним летом в Южной Каролине.

Как и новый универсал Volvo V60, седан Volvo S60 будет построен на модульной платформе Scalable Product Architecture (SPA). Очевидно, что обе модели будут доступны с аналогичными бензиновыми и дизельными моторами. То есть, на старте продаж 4-дверный Volvo S60 новой генерации будет доступен с 2,0-литровым дизелем, а также с бензиновыми моторами T5 и T6.

Кроме этого, по предварительной информации, для седана будут доступны гибридные модификации T6 и T8. В первом случае отдача гибридной силовой установки составит 340 сил, во втором – 390 сил.

Что касается дизайна экстерьера. Мы уверены, что бразильский дизайнер совершенно правильно изобразил новинку. Скорее всего, передняя часть седана Volvo S60 и универсала Volvo V60 нового поколения будут идентичны.

А вот с «кормой» модели, пока неясно. Нам остаётся лишь набраться терпения и дождаться, когда шведская марка официально рассекретит стильный 4-дверный Volvo S60 новой генерации.

Via livecars


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