Седан Volvo S60 нового поколения: первые изображения

Недавняя премьера универсала Volvo V60 нового поколения не могла остаться без внимания независимых дизайнеров и свободных художников, которые уже сейчас готовы показать миру, как будет выглядеть «менее универсальный кузен» модели — седан Volvo S60 следующей генерации.

На опубликованных изображениях мы видим виртуальный седан Volvo S60 нового поколения, над созданием которого трудился известный дизайнер Kleber Silva. По традиции, свои картинки свободный художник опубликовал на сайте Behance.

Официальной информации о новом седане Volvo S60 2019 модельного года пока нет. Известно лишь то, что официальная премьера 4-дверной модели должна состояться нынешним летом в Южной Каролине.

Как и новый универсал Volvo V60, седан Volvo S60 будет построен на модульной платформе Scalable Product Architecture (SPA). Очевидно, что обе модели будут доступны с аналогичными бензиновыми и дизельными моторами. То есть, на старте продаж 4-дверный Volvo S60 новой генерации будет доступен с 2,0-литровым дизелем, а также с бензиновыми моторами T5 и T6.

Кроме этого, по предварительной информации, для седана будут доступны гибридные модификации T6 и T8. В первом случае отдача гибридной силовой установки составит 340 сил, во втором – 390 сил.

Что касается дизайна экстерьера. Мы уверены, что бразильский дизайнер совершенно правильно изобразил новинку. Скорее всего, передняя часть седана Volvo S60 и универсала Volvo V60 нового поколения будут идентичны.

А вот с «кормой» модели, пока неясно. Нам остаётся лишь набраться терпения и дождаться, когда шведская марка официально рассекретит стильный 4-дверный Volvo S60 новой генерации.

Via livecars

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