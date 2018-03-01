Аким Кызылординской области посетил место обрушения общежития в "Титове"

Данная ситуация находится на контроле акимата области.

Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев побывал на месте обрушения части общежития в микрорайоне «Титов» и встретился с жильцами общежитиия, временно эвакуированными в здание школы "Мурагер".

Напомним, что ночью 28 февраля в 22.40 часов по местному времени обрушилась нежилая часть общежития, расположенного по адресу Титова 16 А. Обрушилась часть здания с 1 по 5 этажи четвертого подъезда. Пострадавших нет.

Жильцы - 46 семей, проживавшие в другой части общежития, были эвакуированы в эвакуационный пункт (школу "Мурагер"). Им была оказана первая медицинская и психологическая помощь. Жильцов обеспечили питанием и медикаментами.

В настоящее время принято решение по сносу данного общежития.

По поручению акима области К.Кушербаева ведется работа по обеспечению временным жильем жильцов на период до 6 месяцев, на правах аренды за счет местного бюджета.

Также создана специальная Комиссия по данному факту, которая изучит дело каждой семьи в целях дальнейшего предоставления им жилья в рамках действующего законодательства.

Данная ситуация находится на контроле акимата области.

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