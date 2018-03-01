Минюст "воскресил" алматинского пенсионера

Житель Алматы Айтбай Абдуллаев не "умер", благодаря базе министерства юстиции Казахстана.

По данным министерства юстиции, причину ошибки следует искать в Минздраве, так как только в его базе содержатся некорректные данные, передает Sputnik Казахстан.

Ранее сообщалось, что уже в течение полутора месяцев 66-летний Айтбай Абдуллаев в разных инстанциях пытается доказать, что он живой. Пенсионер узнал о том, что он "умер" в автомобильном ЦОНе, где ему сообщили, что его "нет в живых" с 6 мая 2013 года.

Ошибочная запись о смерти поступила в систему "Регистр прикрепленного населения" из государственной базы данных физлиц. По крайней мере так утверждали в министерстве здравоохранения, снимая с себя вину.

О результатах очередной проверки, на этот раз министерства юстиции, докладывает пресс-служба ведомства. Выяснилось – Абдуллаев и не "умирал", по крайней мере, по данным органа юстиции.

"Регистрация факта смерти в РП ЗАГС в отношении Абдуллаева Айтбая, 1952 года рождения не производилась, акт записи отсутствует. В ГБД ФЛ (Государственная база данных "физические лица") значится нормальный жизненный статус А. Абдуллаева, который никогда не изменялся. История изменения данных о гражданине (с 2006 года) содержит информацию о замене документов, удостоверяющих личность, изменения адресных данных, отметки об изменении жизненного статуса не имеется", — говорится в заключении.

"Формирование ведомственных систем производится каждым ведомством самостоятельно в рамках своих полномочий. Также и информационная система "Регистр прикрепленного населения" наполняется и формируется сотрудниками организаций здравоохранения. ГБД ФЛ служит поставщиком информации о гражданах", — сообщает пресс-служба.

Фото pixabay.com

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