Приветственное слово Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан Мами К.А. на международной конференции

«Реализация конституционных новелл - залог обеспечения эффективной модели уголовного судопроизводства»

(Акбулак, 1 марта 2018 года)

Қайырлы күн, құрметті конференцияға қатысушылар,

ханымдар мен мырзалар!

Ұйымдастырушылардың атынан сіздерді құттықтап, конференциямызды ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер.

Іле Алатауының бөктерінде биыл жетінші рет өткізіліп отырған халықаралық конференция дәстүрлі іс-шараға айналды. Бұған дейін ұйымдастырылған форумдар жемісті болып, олардың нәтижелері екінші буындағы жаңа кодекстерді қабылдауға, сондай-ақ жалпы қылмыстық саясаттың озық моделіне көшуге зор ықпал етті.

Уважаемые коллеги!

Нынешняя наша встреча посвящена обсуждению актуальных вопросов реформирования системы уголовного судопроизводства в рамках реализации конституционных новелл 2017 года.

Как вам известно, конституционные поправки, принятые в Казахстане в марте прошлого года, создали правовую основу для дальнейшей модернизации судебной системы, деятельности органов прокуратуры, а опосредованно и других правоохранительных органов.

Значимым событием стало принятие в декабре прошлого года Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», которым право санкционирования всех процессуальных действий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан, передано судам. Указом Главы государства образованы специализированные следственные суды. В УПК введено приказное производство по уголовным проступкам, очевидным и незначительным преступлениям; заложены новые подходы в организации уголовного преследования; повышена состязательность в уголовном процессе, в том числе за счет расширения прав адвокатов; четко распределены процессуальные полномочия и предусмотрены меры по упрощению и обеспечению экономичности уголовного судопроизводства.

Таким образом, существенно пересмотрены роль и функции суда и правоохранительных органов в уголовном процессе.

При разработке данного законопроекта были учтены правовые позиции ряда итоговых решений Конституционного Совета.

Президент Республики в своем послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и на расширенном заседании Правительства, состоявшемся 9 февраля текущего года, отметил необходимость продолжения работы по укреплению гарантий конституционных прав граждан, повсеместному утверждению принципа верховенства закона. В сфере борьбы с коррупцией обращено внимание на необходимость принятия превентивных мер. Правоохранительная деятельность, как и прежде, будет развиваться в направлении гуманизации, внедрения интеллектуальных систем обеспечения общественного порядка и безопасности.

В настоящее время проводится большая работа по реализации указанных мер. Принятие оптимальных решений по ним требует тщательного анализа законотворческой и правоприменительной практики, механизмов взаимодействия правоохранительных органов и судов, глубокого изучения прогрессивного зарубежного опыта.

В этом плане сегодняшняя конференция дает большие возможности. Она организована Конституционным Советом, Верховным Судом и Генеральной прокуратурой Республики Казахстан совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, Офисом Программ ОБСЕ в Астане, Германским фондом международного правового сотрудничества, проектом Европейского союза / Совета Европы и Венецианской комиссией Совета Европы.

На пленарном заседании присутствуют руководство Администрации Президента, Конституционного Совета, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, депутаты обеих Палат Парламента, представители правоохранительных и судебных органов, международных и неправительственных правозащитных организаций, а также видные ученые-юристы.

В программе предусмотрены выступления как отечественных, так и зарубежных экспертов из Германии, Грузии и других стран.

От имени соорганизаторов хочу еще раз поблагодарить наших зарубежных партнеров за оказываемую экспертно-методологическую поддержку, которая всегда помогает нам в работе.

Надеюсь, что в эти дни будут высказаны интересные и полезные предложения по обозначенным и другим вопросам и наша очередная встреча поможет нам оценить результаты принятых мер и обсудить дальнейшие действия по модернизации судебной и правоохранительной систем.

Желаю всем плодотворной работы.