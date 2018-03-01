Посол Индии: Алматы – это региональный магнит

В Алматы обучается порядка 600 студентов из Индии.

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Республике Казахстан Прабхатом Кумаром, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В ходе встречи Бауыржан Байбек отметил, что за годы плодотворного сотрудничества Казахстан стал крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Индии среди стран Центральной Азии. Поскольку Индия является одним из крупнейших экспортеров IT-услуг, Алматы заинтересован в изучении опыта развития инновационных хабов и установлении сотрудничества с индийскими технопарками.

В свою очередь Посол Индии подчеркнул, что большой потенциал для дальнейшего укрепления сотрудничества также заложен в сферах туризма, образования и культуры.

«Алматы – это региональный магнит, где постоянно проводятся большое количество различных ивентов, в том числе с участием индийских бизнесменов и деятелей культуры. Ваш город расположен всего в 3,5 часах полета от Дели, поэтому становится все более популярным туристическим направлением для наших граждан. Мы хотим и дальше развивать культурный обмен, проводя различные фестивали, концерты, выставки. В мегаполисе также обучается порядка 600 студентов из Индии. Уверен, что спектр двусторонних образовательных программ будет только расширяться», - сказал Прабхат Кумар.

Стоит отметить, что на сегодня в городе функционируют 152 предприятия с участием индийского капитала в сфере торговли, медицины, строительства, финансов и др. За 2017 г. товарооборот между городом Алматы и Индией составил 186,6 млн. долларов США.

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