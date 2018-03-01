О примирительных процедурах

Ертаева Роза,

судья Акмолинского областного суда

Глава государства в своих выступлениях указывал на важность сокращения числа споров, подлежащих рассмотрению в судебном порядке, внедрения альтернативных способов разрешения споров. Президент страны отметил важность развития примирительных процедур и медиации, что должно придать отечественному правосудию восстановительных характер.

В ноябре 2017 года в республике был проведен первый международный семинар-тренинг, организованный РГУ «Қоғамдық келісім» и Советом Европы в рамках реализации Совместной программы Европейского союза и Совета Европы «Поддержка казахстанских властей в повышении качества и эффективности системы правосудия Казахстана».

Во исполнение Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на VII съезде судей, областным судом ежеквартально проводится мониторинг и анализ работы судов в новых правовых условиях, т.е. проводится анализ по делам оконченных мировым соглашением, соглашением об урегулировании спора в порядке медиации или соглашением об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры.

Статистические данные за 2017 год по Акмолинской области свидетельствуют о значительном увеличении количества оконченных гражданских дел.

Так, за 2017 год окончено 35 588 дел, тогда как за 2016 год было окончено 30 868, т.е. количество оконченных гражданских дел увеличилось на 4 720 или 13,3%.

Согласно статистических данных, мировым соглашением окончено 169 дел или 0,4% от количества рассмотренных дел. За 2016 год мировым соглашением было окончено 349 дел или 1,1%.

Уменьшение количества дел оконченных утверждением мирового соглашения обусловлено увеличением количества медиативных соглашений.

В апелляционной инстанции производство по 11 делам прекращены в связи с утверждением мирового соглашения.

По данным статистики 1 379 дел завершены с утверждением соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, что составляет 3,9% от общего количества рассмотренных дел, за 2016 год утверждено 326 медиативных соглашений или 1,0%. Таким образом, количество дел завершенных с утверждением медиативного соглашения увеличилось на 1053 или 76,3%.

Судебной коллегией по гражданским делам в 2017 году утверждены 12 соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, тогда как в 2016 году таких соглашений было 2.

Судами области утверждено 28 соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры или 0,1% от количества рассмотренных дел.

За 2016 год судами области заключено всего 8 соглашений в порядке партисипативной процедуры или 0,02%.

Общая сумма возвращенной государственной пошлины при урегулировании споров примирительными процедурами райсудами области составляет 109 996 258,3 тенге за 2017 год.

Всего судами области рассмотрено гражданских дел с применением примирительных процедур 1 576 или 8,4%, административных дел 661 или 4,3%.

Распоряжением Председателя Верховного Суда от 26 января 2017 года было утверждено Положение о реализации пилотного проекта по внедрению досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдельным категориям споров в порядке медиации со сроком реализации с февраля по июль 2017 года.

В настоящее время в указанное распоряжение внесены изменения и дополнения и срок пилотного проекта продлен до 31 декабря 2018 года.

Пилотный проект реализуется в специализированных межрайонных судах по делам несовершеннолетних, в районных и приравненных к ним судах, рассматривающих гражданские дела в специализированных межрайонных экономических судах.

Целью данного проекта является внедрение в гражданское судопроизводство досудебного урегулирования отдельных категорий споров (конфликтов) в порядке медиации.

Задачами же являются: расширение сферы применения примирительных процедур; минимизация судебных расходов граждан; выявление заинтересованности населения во внесудебном урегулировании спора.

Круг споров, по которым необходимо проведение медиации расширен.

Кроме ранее установленных категории дел, а именно: в интересах ребенка - 70 завершены медиацией (об определении места жительства ребенка -22, об определении порядка общения с ребенком 13, об отобрании ребенка от других лиц, о взыскании алиментов на содержание совершеннолетних детей, обучающихся в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего образования по очной форме обучения в возрасте до 21 года -35; трудовые, по которым не предусмотрено обязательное досудебное обращение в согласительную комиссию в порядке пункта 1 статьи 159 Трудового Кодекса РК -37; наследственные-7; возникающие между соседями об определении границ земельного участка, о заливе квартир 10; о выселении, по вопросам управления кондоминиумом 8; о расторжении барка и разделе имущества - 488; по договорам займа - 146; страховые -2, дополнены следующими категориями дел: о праве собственности на имущество -25; по договорам поставки, аренды, купли-продажи, перевозки -77; о защите прав потребителей -5; по корпоративным спорам -3; связанных с оказанием медицинских услуг.

Всего окончено в порядке медиации -878, в порядке судебной медиации -640, а остальные 238 медиативных соглашений заключены с участием медиаторов.

Судами области проведена большая работа по пропаганде разрешения конфликтов и споров с применением альтернативных методов:

День открытых дверей - 2; круглых столов - 129 (областным судом-3); брифингов - 3; встреч с населением - 103 (20); семинар- 23 (3); интервью - 2; выступление на телевидении - 4; выступлений на радио - 1; пресс-релиз - 19, статьи -133, лекций -25, одна из них в режиме онлайн, которая состоялась 20 февраля 2017 года председателем суда А.Жуматовой в режиме онлайн проведена лекция на региональном общем родительском собрании, с подключением свыше 100 аудиторий, организованной отделом образования города Кокшетау, 1 билборд, 1 баннер, заключены 23 меморандума, 55 писем направлены акимам по вопросам медиации.

В соответствии с подпунктами 2), 22) пункта 1 статьи 35 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года №148, аким района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа (которые являются уполномоченным органом в силу ст.16 Закона «О медиации») в соответствии с законодательством Республики Казахстан: рассматривает обращения, заявления, жалобы граждан, принимает меры по защите прав и свобод граждан; ведет реестр непрофессиональных медиаторов.

В ходе анализа работы уполномоченных органов было установлено, что данная работа в этом направлении не ведется.

Так, например, в Аршалынском районе в 12 округах из 13, в Бурабайском в 11 округах из 12, в Жаркаинском районе в 15 округах из 16 не были зарегистрированы непрофессиональные медиаторы, поэтому областным судом проводится определенная работа в этом направлении.

В течении месяца в результате работы председателей райгорсудов с акимами сельских округов были зарегистрированы непрофессиональные медиаторы.

Верховный Суд совместно с Ассамблеей народа Казахстана разработал проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон «О медиации» и в некоторые законодательные акты по вопросам медиации». В законопроекте учтены предложения судов республики и медиаторов.

Законопроект направлен на рассмотрение в государственные органы, общественные организации медиаторов, адвокатов, нотариусов, здравоохранения, профсоюзов и НПП «Атамекен».