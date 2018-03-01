О банках, курсе тенге, криптовалютах и не только

Михаил Максимов

Более 300 вопросов направили казахстанцы и зарубежные интернет-пользователи в ходе подготовки к онлайн-конференции председателя Национального банка РК Данияра Акишева. В течение трехчасового марафона он осветил большинство волнующих общество тем, связанных с финансовым сектором экономики.

Организация традиционного масштабного интерактивного диалога с населением - один из элементов последовательно реализуемой политики Нацбанка РК, направленной на повышение открытости и предсказуемости регулятора. Руководство главного банка страны исходит из того принципа, что там, где на все вопросы граждан даются откровенные и компетентные ответы, не остается пространства для слухов, спекуляций и манипуляций.

О текущем моменте

В своем вступительном слове Данияр Акишев рассказал о денежно-кредитной политике, проводимой Национальным банком, а также о текущей ситуации на финансовом рынке. Он отметил, что в январе продолжилось снижение годовой инфляции, которая на конец месяца составила 6,8%, что соответствует новому коридору, установленному на 2018 год (5-7%). По итогам января количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед составила 6,6% и фиксируется на уровне, соответствующем значению фактической инфляции.

- Золотовалютные резервы Национального банка, по предварительным данным, за январь увеличились на 3,2% до 31,7 миллиарда долларов. Активы национального фонда в иностранной валюте составили 58,3 миллиарда долларов. Общие международные резервы страны составили 90,1 миллиарда долларов, или около 57% от ВВП, - сказал Данияр Акишев.

Также он напомнил, что с 16 января базовая ставка снижена до 9,75%, и подчеркнул: впервые с момента введения уровень базовой ставки достиг однозначной величины. Далее он рассказал о ситуации на денежном рынке, на котором сохраняется избыточная тенговая ликвидность, для изъятия которой используются краткосрочные ноты Национального банка. На конец января объем нот в обращении составил 4 трлн тенге.

- На валютном рынке Национальный банк продолжает следовать режиму свободного плавающего обменного курса. В текущем году наблюдается укрепление тенге. С начала года тенге укрепился на 4% до 318,99 тенге за доллар. Это происходит на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке нефти. В феврале также увеличился спрос на тенге из-за периода налоговых выплат, - прокомментировал глава Нацбанка.

Он также отметил, что кредитование банками экономики восстанавливается.

- В январе текущего года объем выдачи новых кредитов составил 830 миллиардов тенге, что на 4 4% больше показателя января 2017 года. Ставка по кредитам в январе составила 14,7%, по кредитам бизнес а - 13,4%. В январе текущего года объем привлеченных вкладов увеличился на 21% по сравнению с январем 2017 г од а. Общий объем вкладов в тенге вырос на 2,1% до 9,4 триллиона тенге при снижении вкладов в иностранной валюте на 7% до 7,8 триллиона тенге. В результате долларизация депозитов составила 45,4%, в том числе физ-лиц - 51%, юрлиц - 40%, - сказал Данияр Акишев.

О стабильности банковского сектора

Кроме того, в своем вступительном слове глава Нацбанка рассказал о работе возглавляемого им ведомства по решению задач, поставленных Главой государства по «перезагрузке» финансового сектора. Главным направлением работы в этой области является реализация Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора.

- Сегодня после успешной реализации антикризисных мер мы переходим к усилению надзора со стороны Национального банка. Целью рискориентированного надзора является стимулирование высокоосмотрительной политики банков. Соответствующие поправки в законодательство мы уже обсуждаем активно и с Правительством, и с Парламентом, - сказал Данияр Акишев.

Кроме того, он проинформировал, что в рамках повышения привлекательности рынка ценных бумаг принят План совместных действий Правительства и Национального банка по развитию фондового рынка на 2018-2022 годы.

- Мы постарались уйти от каких-то программных заявлений, а просто сконцентрировались на решении конкретных текущих задач в части либерализации регулирования фондового рынка, уменьшения участия государства в экономике, формирования рыночного, конкурентного ценообразования в этой сфере. Часть мер уже реализована. Процедуры выхода эмитентов на фондовый рынок и доступа к торгам для розничных инвесторов значительно упрощены, либерализация деятельности брокеров и расширение инвестиционных возможностей банковских холдингов привели к оживлению торгов с ценными бумагами на K ASE, - рассказал Данияр Акишев.

После перехода к сессии вопросов и ответов дискуссия приобрела интерактивный характер. При помощи модераторов руководителю Нацбанка были заданы вопросы, поступившие от интернет-пользователей по различным каналам. Возможность задать свои вопросы получили и журналисты, участвовавшие в онлайн-конференции в офисе Нацбанка в Алматы, а так же корреспонденты региональных СМИ посредством видеосвязи через территориальные подразделения Национального банка.

Банки - зеркало экономики

Первый вопрос от интернет-пользователя также касался банковского сектора.

Отвечая на него, Данияр Акишев рассказал о Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора, реализованной в 2017 году, в рамках которой были докапитализированы пять банков, а также проведено оздоровление Казкоммерцбанка. Вместе с тем он напомнил о том, что ситуация в банковском секторе традиционно отражает положение дел в экономике в целом.

- Банки являются зеркалом экономики. Если в экономике наблюдаются какие-то кризисы или проблемные явления, естественно, банки, как и любой субъект экономики, будут ощущать эти трудности на себе, - сказал Данияр Акишев и подчеркнул: для того, чтобы банки могли рассчитываться со своими вкладчиками, они должны создавать резервы в виде капитала или разных буферов, которые служат защитой от негативных воздействий внешних и внутренних шоков.

При этом он констатировал, что в настоящее время большинство банков имеют достаточный запас прочности, и дальнейшее развитие банковского сектора видится Национальному банку в позитивном свете.

Критика справедлива

Глава Национального банка также прокомментировал критические замечания Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который потребовал от финансового регулятора окончательно решить проблемы устойчивости банков.

- Критика Главы государства, которая прозвучала на расширенном заседании Правительства, абсолютно справедлива. Очевидно, Нацбанк как регулятор значительно опоздал с реальным решением проблем банковского сектора, копившихся еще начиная с 2008- 2009 годов. Статистика, которую мы подняли, показывает, что 90% проблемного портфеля банков выдана ими с 2006 по 2015 год. То есть кредитная активность, особенно в тех банках, где были выявлены наибольшие злоупотребления в нецелевом использовании денег, осуществлялась долгие годы и была выявлена относительно недавно, - заметил Данияр Акишев.

Он напомнил, что после кризиса 2009 года, когда банки потеряли возможность привлекать финансирование из-за рубежа, они аккумулировали значительные суммы денег квазигосударственного сектора на своих балансах. Сумма государственных средств на счетах банков за несколько лет выросла с 2,5 трлн тенге до 7 трлн тенге.

- К сожалению, до 2016 года многие банки пользовались этими деньгами по своему усмотрению без взвешенной кредитной политики. Отдельно нужно разбираться, как и почему деньги квазигосударственного сектора попали в ненадежные банки либо в те банки, у которых мы отозвали лицензию, - добавил он.

По словам главы Нацбанка, все казахстанские банки в период с 2008 по 2015 год можно условно поделить на три группы. В первую входят банки, которые, несмотря на улучшение ситуации с фондированием в посткризисный период, тем не менее продолжали вести осмотрительную кредитную политику, адекватно оценивали свои риски. Они своевременно купировали проблемы прошлых лет и максимально диверсифицировали свой кредитный портфель. Соответственно, после девальвации 2015 года они не испытали серьезных проблем и поэтому не претендовали на государственную поддержку.

Вторая группа - это крупные банки, пытавшиеся следовать правильной политике кредитования, но в силу масштаба плохого портфеля, который был сгенерирован у них на балансах еще с прошлых периодов, и в связи с зависимостью от отдельных секторов экономики столкнулись с недостаточной капитализацией.

- К сожалению, этот вопрос не смог быть решен акционерами этих банков быстро и самостоятельно. Так как эти банки имеют высокое социальное значение, достаточно большой объем депозитов, денег квазигосударственного сектора на своих балансах, было принято решение помочь им через программу оздоровления финансового сектора, - рассказал глава Нацбанка.

Третья группа банков, в которую входят преимущественно средние и мелкие банки, продолжала вести ту же политику, которую в свое время вел БТА Банк, кредитуя преимущественно акционеров. После девальвации 2015 года и ужесточения политики размещения средств квазигосударственного сектора все проблемы, которые тщательно скрывались этими банками, начали выходить наружу. И масштаб данных проблем оказался значительным.

- Нацеленность политики Нацбанка на реальное решение проблемы, а не на косметические действия по какому-то купированию проблем усилилась именно после 2015 года. Во-первых, мы признали эту проблему сразу. То есть, по сути, мы сами ее вскрыли и обозначили комплекс мер по ее решению. Все это время проводилась системная работа по пересмотру надзорной и регуляторной политики Национального банка, - подчеркнул председатель НБ.

Для того чтобы аналогичные проблемы не возникали в банках в будущем, Нацбанк намерен усилить свой регуляторный и надзорный инструментарий в части превентивного реагирования на ухудшение ситуации в банках. В частности, Нацбанк планирует получить право вмешательства в деятельность банка, если увидит, что тот проводит высокорискованную политику, которая может привести к ухудшению его состояния.

- К сожалению, нынешний инструментарий не позволяет нам реагировать на эту проблему, мы ее решаем только пост-фактум. Поэтому мы подготовили законопроект по усилению надзорных функций Национального банка. Как я сказал, мы его интенсивно отрабатываем сейчас с Правительством и Парламентом, - отметил глава Нацбанка.

В ответ на просьбу прокомментировать положение дел в ряде отдельных банков Данияр Акишев пояснил, что регулятор воздерживается от подобных комментариев, так как информация о финансовом положении банков является очень чувствительной, и ее обнародование может привести к кризису ликвидности даже в здоровом банке. Тем не менее он заметил, что сообщения о привлечении банков к ответственности Нацбанк регулярно публикует на своем сайте.

В случае же если выявленные нарушения более серьезные, чем, к примеру, несвоевременно предоставленная регулятору отчетность или невыполнение того или иного норматива, то в таком случае Национальный банк передает информацию в правоохранительные органы.

- Все материалы, где мы видим, что идет нарушение законодательства, где идет пренебрежение правилами корпоративного управления, если есть подозрения в выводе денег из банков в пользу акционеров или менеджмента и это приводит к ухудшению ситуации с вкладчиками банка, мы, естественно, направляем в правоохранительные органы, - подчеркнул он.

О курсе тенге

Еще одним вопросом, которым живо интересуются казахстанцы, является прогноз изменения обменного курса тенге. Касаясь этой темы, Данияр Акишев напомнил, что в Казахстане с августа 2015 года действует режим свободно плавающего обменного курса.

- Это означает, что курс тенге может сейчас ежедневно колебаться в ту или иную сторону в зависимости от многих факторов. Это новая реальность, когда курс меняется ежедневно. В этих условиях общество, которое за многие годы привыкло к фактически фиксированному курсу, еще очень остро воспринимает любую информацию об обменном курсе. Эта тема интересна обществу, и поэтому экспертов и лиц, претендующих на это звание, стало очень много, - заметил он.

Данияр Акишев констатировал, что после девальвации 2015 года значительно повысилось восприятие обществом именно негативных высказываний и публикаций. Спросом пользуются именно те мнения, которые предсказывают только ухудшение ситуации, даже несмотря на то, что время показало некомпетентность большинства таких «экспертов», добавил он.

- На наш взгляд, целью экспертов, которые прогнозируют только негативное развитие событий, невзирая на факты, аргументы и складывающуюся действительность, является дестабилизация общества в целом, нежели критика действий только политики Нацбанка, - сказал он.

По мнению главы финрегулятора, обществу еще необходимо время, чтобы привыкнуть к новому режиму денежно-кредитной политики.

- Сейчас денежный рынок полностью восстановлен, участники привыкли к правилам игры, которые прозрачны и понятны. Инструменты денежно-кредитной политики и трансмиссионный механизм постепенно восстанавливаются. Курс тенге адекватно реагирует на изменения фундаментальных факторов - это ситуация на мировых товарных рынках и курсы валют стран - основных торговых партнеров Казахстана. В долгосрочном и среднесрочном горизонте все заявленные закономерности подтвердились. Попытки отдельных экспертов сыграть на дестабилизации ситуации на краткосрочном промежутке времени не увенчались успехом, - отметил Данияр Акишев.

При этом он поделился прогнозом, согласно которому значительных изменений по обменному курсу в текущем году не ожидается.

- В настоящее время ситуация благоприятна как на внутренних, так и на внешних рынках. В целом я оцениваю 2018 год как достаточно спокойный и не несущий рисков для экономики Казахстана. Соответственно, по обменному курсу не ожидаю каких-либо значительных изменений, - отметил Данияр Акишев.

Ипотечный вопрос

По просьбе журналиста из Акмолинской области Данияр Акишев рассказал о расширении программы рефинансирования ипотечных займов. Он напомнил, что проблемой ипотечных заемщиков, в том числе имеющих валютные кредиты, Национальный банк занимается еще с 2015 года, когда была принята программа рефинансирования ипотечных займов. Однако данная программа в силу ряда факторов, в частности ограниченности ресурсов, решила лишь часть проблем.

- Благодаря тому, что Глава государства в курсе этих вопросов, он дал поручение в рамках Послания народу Казахстана этот вопрос окончательно закрыть. Мы сейчас работаем над расширением действующей программы рефинансирования. Понятно, что это потребует, скорее всего, дополнительных финансовых ресурсов, в том числе за счет бюджета Национального банка. Тем не менее мы уже обсудили основные подходы и с общественными объединениями, и с банками второго уровня. В принципе, не видим каких-либо проблем, в ближайшее время планируем все эти поправки на нормативном правовом уровне принять. Либо на ближайшее, либо на следующее заседание правления Нацбанка эта программа будет вынесена, - сообщил глава НБ.

По его словам, после принятия программы регулятор намерен достаточно быстро реализовать весь комплекс мер по исполнению поручений Главы государства, чтобы уже в нынешнем году окончательно решить, например, проблему ипотечных заемщиков, которые имеют валютные кредиты под залог жилой недвижимости.

О цифровизации

Как известно, одним из приоритетных направлений развития страны, находящихся на особом контроле руководства Казахстана, является цифровизация различных отраслей экономики. Отвечая на вопрос о перспективах использования цифровых технологий в финансовом секторе, Данияр Акишев констатировал, что цифровизация в финансовой системе - уже свершившийся факт. Сама природа безналичных платежей подразумевает проведение операций не с физическим деньгами, а их цифровыми эквивалентами, выраженными в виде записей на электронных счетах в банках.

- Банковский сектор остается пионером в этом направлении. Вопрос финансовых технологий так или иначе связан с использованием разного рода видов безналичных платежей. В этом плане цифровые услуги на финансовом рынке всегда будут идти впереди, они будут задавать тон и для других секторов экономики, которые также завязаны на обслуживании денежных потоков, - сказал Данияр Акишев.

Обратная сторона прогресса

По мере развития цифровых технологий в финансовом секторе, роста популярности онлайн-платежей и использования систем интернет-банкинга все большую актуальность приобретает вопрос защиты финансовых учреждений от кибератак злоумышленников.

- С одной стороны, вы приобретаете удобный способ получения финансовых услуг, обеспечения доступа к своим деньгам, но, к сожалению, повышается вероятность того, что этими деньгами могут воспользоваться люди, которые к этому счету доступа не имеют. К сожалению, это обратная сторона прогресса. И нам необходимо, с одной стороны, обеспечивать прогресс, с другой - обеспечивать безопасность технологий для наших граждан, - сказал Данияр Акишев.

По его словам, в настоящее время Нацбанк плотно работает с участниками финансового рынка над созданием условий для максимально эффективного противостояния киберпреступникам.

О рисках инвестирования в криптовалюту

Во время онлайн-конференции Данияр Акишев в очередной раз подтвердил свое негативное отношение к криптовалютам и предостерег казахстанцев от инвестирования в этот рискованный инструмент.

- Криптовалюта не представляет никакой ценности, не имеет реальной стоимости и обязательств каких-либо лиц. Полное эффективное регулирование рынка криптовалют невозможно, так как они имеют трансграничный характер. Соответственно, никакой возможности регулировать этот процесс со стороны, например, национального регулятора не будет. И они существуют вне рамок юрисдикций отдельных стран. Я бы хотел порекомендовать еще раз нашим гражданам не вкладывать деньги в криптовалюты, риск потери вложенных инвестиций очень высокий, никаких гарантий сохранности вложенных денег нет, - сказал он.

По словам Данияра Акишева, Национальный банк разработал ряд предложений, касающихся этой сферы, и большинство из них уже поддержаны Правительством.

- Мы хотим ограничить приобретение криптовалют за тенге, хотим ограничить деятельность таких компаний, которые занимаются рекламой криптовалют и производством этих криптовалют в Казахстане, - отметил он, добавив, что это делается д ля того, чтобы обезопасить наших граждан.

Вместе с тем глава Нацбанка рассказал о своем положительном отношении к технологии блокчейн, на базе которой создаются криптовалюты. По его словам, эта технология может с успехом использоваться для повышения прозрачности ведения любых реестров, баз данных и принимаемых решений.

Депозит - это безопасно

По просьбе интернет-пользователей Данияр Акишев поделился рядом рекомендаций для населения по безопасному управлению собственными сбережениями. Один из базовых советов главы Нацбанка - хранить деньги в банке и не доверять компаниям, которые пытаются привлечь средства граждан, не имея соответствующей лицензии регулятора. Данияр Акишев сообщил, что Нацбанк неоднократно публиковал на своем сайте основные признаки финансовых пирамид. Пользуясь случаем, он напомнил их в ходе онлайн-конференции.

• Отсутствие у компании, пытающейся привлечь деньги клиентов, лицензии Нацбанка на прием депозитов

• Отсутствие устава и государственной регистрации

• Отсутствие информации о финансовом положении компании

• Отсутствие гарантии сохранности вложений;

• Обещание необоснованно высокой доходности вкладываемых средств, превышающей средний уровень по рынку заимствований

• Обещание выплаты бонусов за каждого привлеченного нового участника

• Обязательный вступительный взнос

• Массированная реклама в СМИ

• Организация зрелищных рекламных шоу и презентаций с вручением дорогостоящих подарков

• Непрозрачная структура источников дохода, оборота средств, бизнес-процессов и другое

- Если организация обладает хотя бы несколькими из этих признаков, то уже следует задуматься, стоит ли доверять ей свои деньги. Только от вашей сознательности и финансовой грамотности будет зависеть сохранность ваших денег, - заметил глава Нацбанка.

По его информации, опыт совместного с правоохранительными органами расследования деятельности таких финансовых пирамид показывает, что большую часть средств, инвестированных в финансовые пирамиды, вернуть не удается.

- Мошенники эти деньги использовали, вывели из страны, сами исчезли, и люди остаются ни с чем. Поэтому просьба - не поддаваться на рекламу быстрых и чрезмерных доходов. Все это направлено на то, чтобы вы лишились своих накоплений. Работайте с банками второго уровня, - заключил он.

В силу ограниченности времени в ходе онлайн-конференции глава Нацбанка не успел прокомментировать все поступившие в его адрес вопросы. Между тем организаторы мероприятия пообещали, что ни один из них не останется без ответа. Все они будут опубликованы на информационных ресурсах Национального банка и на сайте агентства «Казинформ», выступившего главным информационным партнером мероприятия.