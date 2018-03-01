Сотрудникам Агентства по противодействию коррупции повысили зарплату

С 1 января текущего года в Агентстве стартовала пилотная реализация новой системы оплаты труда на основе факторно-балльной шкалы, за счет чего должностные оклады исполнительского звена выросли в 2 раза, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Вместе с тем в целях дополнительного материального стимулирования специалистов в Агентстве и его территориальных подразделениях проведена оптимизация штатной численности, при этом, сокращения действующих сотрудников не проводилось.

Возможность применения данного механизма предусмотрена Бюджетным кодексом. При сокращении штатной численности размеры средств, предусмотренных на обеспечение деятельности, сохраняются за государственными органами.

Таким образом центральный аппарат Агентства оптимизирован на 30%, что позволило повысить заработную плату экспертам и главным экспертам на 60%, главным консультантам - на 50%.

Отныне до вычетов эксперт будет получать до 300 тыс. тенге, главный эксперт - до 400 тыс. тенге, главный консультант - до 440 тыс. тенге, что сопоставимо с должностным окладом директора департамента в центральных государственных органах.

В регионах оптимизация составила 10% и привела к пропорциональному увеличению выплат главным и ведущим специалистам, которые будут получать 240 тыс. тенге и 180 тыс. тенге соответственно, что выводит их в оплате труда на один уровень с заместителем руководителя областного управления акимата.

Данная инициатива не только повысит конкурентоспособность и престиж государственной службы, но и послужит действенной антикоррупционной мерой.

В свете реализации Послания Главы государства аналогичная работа начата и в подведомственных организациях Агентства - Академии государственного управления и Национальном центре по управлению персоналом государственной службы.

Кроме того, прорабатывается возможность централизации вспомогательных подразделений Агентства, включая кадровую и юридические службы, а также бухгалтерию, что в перспективе станет дополнительным инструментом повышения финансовой мотивации сотрудников.