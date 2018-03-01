Мамин: На завершение объектов долевого строительства в Астане выделили 40 млрд тенге

Накануне первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин принял участие и выступил на отчетной встрече акима города Астаны. Обращаясь к участникам мероприятия, он отметил важность встречи, проходящей в год 20-летнего юбилея столицы, передает Zakon.kz.

«В этом году мы празднуем юбилей нашей столицы. Глава государства придает особое значение развитию города. Астана является символом независимости и гордостью нашей страны. Столица Казахстана олицетворяет социально-экономические и политические успехи нашего государства и ее потенциал. По поручению главы государства для стабильного развития столицы, правительство держит на контроле вопросы поддержки социальных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры. Выделено дополнительно 40 млрд тенге на завершение проблемных объектов долевого строительства. Это позволит обеспечить жильем более 5 тысяч дольщиков города Астаны. Строительство проблемных объектов планируется завершить в ближайшие два-три года», - сказал А.Мамин.

На отчетной встрече аким города представил доклад об итогах социально-экономического развития Астаны за 2017 год, проинформировал о планах на текущий год, рассказал о мерах по решению актуальных вопросов, волнующих горожан. С учетом поручения главы государства, отметил аким города, принята Программа развития Астаны до 2020 года. Основные направления программы - улучшение качества среды вокруг каждого человека, семьи. Это включает в себя повышение уровня оказания государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, работы общественного транспорта, экологии, безопасности, улучшения жилищных условий.

«Второе - это рост доходов населения. Наша задача - создать все необходимые условия для роста доходов каждого жителя, то есть дать каждому возможность заработка либо открытия собственного бизнеса», - сообщил А. Исекешев.

Впервые для максимального охвата населения организованы трансляции и прямые включения из двух университетов. Кроме того, состоялась прямая трансляция в социальной сети Facebook. Несколькими месяцами ранее в столице стартовала акция «Задай вопрос акиму», которая по пожеланиям горожан, продлена на несколько недель.

По предварительным данным, на отчетной встрече акима столицы с населением приняли участие около 2,4 тысячи человек. Из них в Концертном зале «Астана» - 1 600, в ЕНУ им. Л. Гумилева - 500 и в КазАТУ им. С. Сейфуллина - 300 человек. С устными вопросами к акиму обратились 189 человек, лично Асетом Исекешевым было принято 55 жителей города. Поступило 90 письменных обращений. Заместителями акима принято 30 граждан.