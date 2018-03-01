Мами: Конституционная реформа коснулась правовых основ деятельности суда и прокуратуры

На международной научно-практической конференции «Реализация конституционных новелл - залог обеспечения эффективной модели уголовного судопроизводства», которая проходит сегодня под Алматы, председатель Конституционного совета Кайрат Мами прокомментировал, насколько эффективность уголовного процесса в Казахстане зависит от конституционных новелл, сообщает Zakon.kz.

- Кайрат Абдразакович, в названии конференции указано, что эффективность уголовного процесса зависит от реализации конституционных новелл. Какая между ними взаимосвязь, и о каких новеллах идет речь?

- Создание эффективной модели уголовного судопроизводства напрямую зависит от надлежащей реализации принципов правосудия. Конституционная реформа, проведенная в прошлом году в Казахстане, затронула правовые основы деятельности суда и прокуратуры. Это дало возможность для углубления реформ. Наша конференция как раз посвящена вопросам дальнейшего реформирования уголовного судопроизводства в рамках реализации конституционных новелл. В настоящее время разрабатываются законопроекты по либерализации Уголовного кодекса. Будут приняты новые меры по организации уголовного преследования.

Напоминаем, Конституционный совет выступил соорганизатором данной конференции, она посвящена обсуждению вопросов практической реализации принятых конституционных новелл.

- Какой вклад внес Конституционный совет в разработку современной модели уголовного судопроизводства страны?

- В активе Конституционного совета имеется ряд решений, которые затрагивают обсуждаемые сегодня проблемы. В частности, даны разъяснения норм Конституции, касающихся содержания права на судебную защиту, в том числе с участием присяжных заседателей. Уточнялись полномочия суда и прокуратуры в уголовном процессе.

В решении Конституционного совета было определено, что срок задержания граждан следует исчислять с момента фактического задержания. Таких примеров много, все они учитываются при разработке проектов соответствующих законодательных актов.

Торгын Нурсеитова