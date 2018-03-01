Омбудсмен обратился к Министру здравоохранения в связи с ситуацией, сложившейся в сфере бесплатного лекарственного обеспечения населения

Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил в адрес Министра здравоохранения Елжана Биртанова обращение в связи с поступающими жалобами граждан и сообщениями в СМИ о недостаточном и несвоевременном лекарственном обеспечении населения в рамках гарантированной государством бесплатной медицинской помощи.

Вышеуказанная программа в ноябре 2017 года была взята под контроль Главой государства. В декабре того же года Правительство определило период с 15 февраля по 10 марта 2018 года началом поставки необходимых лекарств, что свидетельствует об особом внимании, уделяемом центральным исполнительным органом данной проблеме.

Обеспокоенность Омбудсмена вызывает тот факт, что с начала текущего года особо уязвимая категория пациентов, в частности, лица, страдающие онкологическими заболеваниями, эпилепсией, сахарным диабетом, гемофилией, сталкивается с проблемой отсутствия необходимых препаратов в поликлиниках и аптеках.

В ходе состоявшегося 28 февраля т.г. расширенного заседания коллегии Министерства здравоохранения была озвучена информация о возможных фактах нарушения порядка выдачи больным льготных лекарств, а также определен срок до конца апреля для исправления ситуации по итогам проверки упомянутых фактов.

Вместе с тем, необходимо принять во внимание то, что курсы лечения вышеуказанных пациентов имеют длительный и непрерывный характер, при котором даже кратковременное прерывание приема лекарств может привести к непоправимым последствиям.

В этой связи, представляется необходимым принятие незамедлительных мер по обеспечению восполнения запаса лекарственных препаратов и возобновлению лечебного процесса вышеупомянутой категории пациентов, не дожидаясь итогов назначенных проверок.

В данном контексте Министерству здравоохранения было рекомендовано инициировать перед Правительством реализацию данной задачи местными исполнительными органами, на которые в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» возложена ответственность за обеспечение граждан лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан