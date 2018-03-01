В Алматинской области продолжаются подтопления

Подтопления наблюдаются в Енбекшиказахском, Жамбылском, Талгарском, Аксуском районах и в городе Талдыкорган.

В связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и повышением температур, а также таянием снега в Алматинской области на первое марта текущего года произошли подтопления дворовых территорий, домов и улиц в нескольких районах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Подтопления наблюдаются в Енбекшиказахском, Жамбылском, Талгарском, Аксуском районах и в городе Талдыкорган.

​С 24 февраля в селе Узынагаш и селе Кайназар Жамбылского района проводились работы по отводу воды и укладке мешкотары. На данный момент проведено 2 км временного отводного канала. 28 февраля работы в с. Узынагаш, селе Кайназар полностью завершены.

​В с. Туздыбастау и с. Кызылту Талгарского района на данный период из 35 дворовых территории очищены 23. Работы по отводу воды и расчистке арычной системы и укладка мешкотары проводятся и сейчас, откачано 2800 куб. воды.

Во всех остальных районах силами местных исполнительных органов, Департамента по чрезвычайным ситуациям, ГУ «Казселезащита», ТОО «КазГидроСпас», местной полицейской службы ведутся работы по расчистке арычных систем, каналов, отсыпка насыпей по отводу воды и откачке талых вод из подтопленных дворов.

С 28 февраля – 1 марта по области зарегистрировано 5 случаев подтопления домов и 5 улиц от таяния снега и выпадения осадков в виде дождя, где подтоплено около 70 дворовых территорий.

Проведением расчистки арычных систем, отсыпкой насыпей по отводу и откачке воды занимались порядка 326 человек из местных исполнительных органов и порядка 177 человек из Департамента по чрезвычайным ситуациям области, использовалось 132 единицы техники и 22 мотопомп, откачано более 2500 кубометров воды.

"Просим граждан отнестись с пониманием к природным явлениям и во избежание подтопления наладить и расчистить арычную систему в округе своего участка", - отметили в ДЧС.

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