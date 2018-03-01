Назарбаев рассказал о главном значении Дня благодарности

Президент поздравил казахстанцев с праздником.

Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента.

"Дорогие соотечественники! Сегодня мы отмечаем наш общий праздник – День благодарности. В этот знаменательный день казахстанский народ объединяет память о торжестве нравственности и духовности в тяжелые годы испытаний.

Доброта, взаимопомощь и уважение друг к другу позволили сформировать на благодатной казахской земле уникальную атмосферу дружбы и взаимопонимания, которой так дорожат и вправе гордиться все казахстанцы.

Светлые чувства благодарности к своим соотечественникам и родному краю наполняют его особым, глубоким смыслом.

Поэтому главное значение Дня благодарности – это сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и единства народа на прочной ценностной основе.

Сердечно поздравляю всех казахстанцев с Днем благодарности! Желаю Вам счастья, благополучия, мира и процветания!", - отметил президент.

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