Озвучены детали контракта Стойлова в сборной Казахстана по футболу

51-летний болгарский специалист работает в стране с 2014 года.

1 марта, в Астане состоялась презентации нового главного тренера сборной Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz. Им стал 51-летний болгарский специалист Станимир Стойлов.

По словам генерального секретаря Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамата Айтхожина, контракт со Стойловым рассчитан на два года. Перед новым рулевым сборной стоит задача выйти из группы Лиги Наций.

Ранее сам Стойлов прокомментировал свое название, отметив, что пришел помочь казахстанскому футболу, и рассказал о принципе отбора-отсева кандидатов в сборную.

Также болгарский специалист объявил об уходе из "Астаны", которую он возглавлял с 2014 года и которую привел к четырем чемпионствам подряд.