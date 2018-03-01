Валентин Савицкий: На чемпионате Азии мы медали откровенно подарили

На прошлой неделе сборная Казахстана по велоспорту на треке вернулась с чемпионата Азии с 8 призовыми медалями, две из которых завоевал опытный темповик, участник Олимпиады в Рио Артем Захаров. Он стал обладателем бронзовых медалей в индивидуальной гонке преследования и в своей «коронной» дисциплине – омниуме. Остальные же 6 медалей принадлежат юниорам – им удалось отличиться как в темпе, так и в спринте, тогда как в элите казахстанские спринтеры, несмотря на упорную борьбу, подиума не добились, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Напомним, что спринт на велотреке – направление в Казахстане хоть и не новое, но на какой-то период времени незаслуженно забытое. В начале прошлого года, будучи перспективным видом спорта - 3 вида спринтерских гонок включены в программу Олимпийских игр - спринтерские дисциплины вновь получили свое развитие. Прошедший в Малайзии чемпионат, собравший сильнейших велосипедистов азиатского континента, стал первым серьезным соревнованием для отечественных спринтеров. К сожалению, призовых мест им завоевать не удалось, но это именно тот случай, когда поговорка «главное – не победа, а участие», призванная подбодрить и утешить спортсменов, вернувшихся без медалей, работает в буквальном смысле.

О том, почему нашим спринтерам так важно «участвовать», в интервью пресс-службе Казахстанской федерации велосипедного спорта рассказал тренер велокоманды «TrackTeamAstana» Валентин Савицкий.

- Вы начали тренировать наших спринтеров год назад, и с самого начала планировали, что чемпионат Азии 2018 покажет, как мы выглядим на фоне азиатских соперников. Как вы оцениваете выступление ваших подопечных в Малайзии? Удалось ли добиться поставленных целей? «Выросли» ли наши спринтеры за этот год?

- Начнем с того, что я впервые на чемпионат Азии поехал в качестве ответственного тренера за национальную сборную по спринту. Не скажу, что меня что-либо там удивило. Абсолютно ожидаемы были все позиции, которые я увидел у лидирующих азиатских государств: у Японии, Ирана, Кореи, Китая и Малайзии. Поэтому все было ожидаемо. Мы ездили туда «пристреляться» не к азиатским гонщикам, а посмотреть, на что способны наши ребята, способны ли они конкурировать с сильнейшими. И стоит сказать, я очень сильно удовлетворен теми секундами, которые мы показали с точки зрения физической формы и наших скоростей. Мы более чем на уровне.

- Выступление наших спринтеров на прошедшем ЧА можно считать переломным – впервые за всю историю казахстанского велоспорта пройден 10-секундный рубеж в гите 200 метров с хода для 250-метрового равнинного велотрека. Рассчитывали на такие секунды?

- Да, время, которое показал Павел Воржев, 9,965 секунд, - это феноменальное время на сегодняшний день для казахстанского спринта. Тем не менее, это случилось, хотя я планировал чуть более сдержанные секунды, порядка 10,0. Но получилось вот так вот замечательно – 9,9. И еще, конечно, по секундам стоит отметить командный спринт – 44,4 в первом заезде. Хоть нам этого и не хватило, к сожалению, чтобы попасть в заезде на 1 и 2 места, потому что если анализировать протоколы, все было очень плотно, проедь мы буквально на 0,2 секунды быстрее, то ехали бы в финале за 1 и 2 места. Но сложилось так, как сложилось. В итоге стартовали за 3-4 места с китайцами, которых не удалось обыграть, так как в этом заезде они вообще показали лучшее время дня. Для Казахстана 44,4 секунды - время тоже очень достойное. Я как тренер планировал, как минимум, разменять 45 секунд. Потом в командном спринте Сергей Пономарев преодолел планку в 18 секунд в стартовом разгоне. Ребята преодолели своего рода психологические отметки. Доказали, что могут. Преодолеть такую психологическую отметку - это очень хорошо для боевого духа всей команды.

Есть смысл отметить гит 1000 метров с места, хотя на этот вид мы не делаем упора и не профилируем его, потому что он не олимпийский. Но, тем не менее, в гите на 1000 метров показали время, которое тоже меня очень приятно удивило – 1.02.3 минуты. Это время показал Максим Налетов. Мои прогнозы были – 1.3 минуты. Так что парни превзошли все ожидания. С точки зрения физической подготовки – они большие молодцы.

- Чего же тогда нашим спринтерам не хватило для подиума?

- Мы только начали развиваться, буквально год находимся в строю. У ребят колоссальное отсутствие опыта – практического, гоночного опыта. Не всегда у нас получается посещать все соревнования, которые нам хотелось бы. Немножко у нас не получается добирать тактической и психологической подготовки в рамках полноценной гоночной конкуренции. Поэтому так получилось, что мы откровенно медали подарили, отдали сами в руки сильнейших соперников, то есть 4-е место в спринте у Воржева – это, конечно же, не его место. По заездам было видно абсолютно четко, что он готов как минимум на медаль, а как максимум на золотую медаль в индивидуальном спринте. И полуфинальный заезд, в котором он встретился с чемпионом мира (прим. автора: Азизулхасни Аванг, Малайзия), первый заезд он у него выиграл достаточно уверенно, а второй и третий подарил из-за психологической и тактической неготовности. А бороться он мог.

Касаемо кейрина – там тоже заезд сложился несколько сумбурно. Достаточно инициативно повел себя Павел в заезде, но, к сожалению, эта инициатива была рановата с его стороны, и некоторые тактические ошибки, которые были им допущены во время заезда, не позволили ему попасть в топ-5. Остался в заезде шестым.

Учитывая плотность результатов, сегодня можно быть шестым-восьмым, а завтра уже и быть первым. Анализ этого чемпионата очень четко позволяет это заметить. Тот же японец, Казунари Ватанабе, в кейрине был десятым, перед Сергеем Пономаревым, Пономарев был 11-м, а спринт Ватанабе уже выиграл. Вот такой контраст - 1 место в спринте и 10 в кейрине – это стандартная ситуация. Объясняется плотностью результатов, остротой тактических и психологических моментов в заездах.

Я в качестве тренера работаю с гонщиком вне полотна. В гонке он уже сам хозяин положения, и только сам принимает решения, именно поэтому очень важно, чтобы он был готов психологически и тактически и принимал правильные решения на автомате. А для этого нужен опыт. Конечно, теоретические знания у ребят есть, но их нужно уметь применять. И в спринте принимать решения нужно молниеносно. Это не 7-часовая гонка на шоссе, где есть время исправить свои ошибки. Здесь глазом не так моргнул – и все, проиграл.

Вывод такой – наша физическая форма на нужном и достойном уровне, психологическая и тактическая подготовка хромает. Мы извлекли большой урок. Будем делать серьезную работу над ошибками. Будем понимать, к чему мы должны прийти в этом году, чтобы подойти к Азиатским играм в наилучшей форме. И зайти в сессию Кубков мира хорошо подготовленными для завоевания лицензий на Олимпийские игры в Токио.

В целом, я вижу серьезный прогресс со стороны наших спортсменов, они очень хорошо втянулись в систему, адекватно переваривают новые нагрузки. Со своей стороны я благодарен ребятам за то, что они идут в ногу, верят в перспективы и доверяют всему тому, что мы делаем со стороны тренеров, функционеров, федерации велоспорта, велотрека «Сарыарка» и центра олимпийской подготовки по велоспорту. Они дисциплинированы и мотивированы.