В МВД предупредили о возможных перебоях с выдачей водительских удостоверений

Приносим свои извинения за доставленные неудобства - МВД.

В МВД РК предупреждают о возможных перебоях в услугах по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.

"Министерством внутренних дел проводится работа по созданию благоприятных условий для населения при оказании государственных услуг в части сокращения сроков их получения. В этой связи услуги по регистрации (перерегистрации) транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в регистрационно-экзаменационных подразделениях административной полиции и филиалах НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» могут быть частично недоступны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщил Алмас Садубаев.

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