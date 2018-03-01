Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 321,49, RUBKZT_TOD = 5,6947, USDKZT_0_001 = +9,1202 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_SPT, EURKZT_SPT, EURUSD_SPT, CNYKZT_SPT, USDKZT_0_002 и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 08 марта (Международный женский день) в Казахстане и переносом выходного дня с субботы 03 марта, на пятницу 09 марта.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 321,49 тенге за доллар США при объеме торгов 97 250 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, Т+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0 и T+1 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6947 тенге за рубль при объеме торгов 45 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 321,34 тенге за доллар (+1,04), суммарный объем торгов - 139 800 тыс. USD (-30 700 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,1202 % годовых при объеме торгов 375 900 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.