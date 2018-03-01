Президент РК подписал закон о ратификации Договора между Казахстаном и Вьетнамом о выдаче

Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Договор подписан 15 июня прошлого в г. Ханой. Договор о выдаче регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или привидение приговора суда в исполнение.

В документе предусмотрено основание как для выдачи, так и для отказа в ней. Так, выдача не осуществляется, если запрашиваемое лицо является гражданином запрашивающей стороны, запрашиваемое лицо будет наказано смертной казнью или в отношении него будут применены меры пыток.

Если лицо запрашивается за преступления военного характера, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, выдача запрашиваемого лица противоречит законодательству и другим международным обязательствам запрашиваемой стороны.