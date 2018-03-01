Нового акима выбрали в моногороде в Западно-Казахстанской области
В городе Аксае Западно-Казахстанской области избран новый аким, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На должность акима было выдвинуто три кандидата - аким Акбулакского сельского округа Борлинского района Наталья Хайранбаева, аким Александровского сельского округа того же района Замир Мырзагалиев и заместитель акима Зеленовского района Амангельды Тогызбаев.
В выборах участвовали 12 депутатов Борлинского районного маслихата, из них 9 или 75 процентов отдали голоса за Амангельды Тогызбаева.
А. Тогызбаев родился в селе Федоровке Теректинского района ЗКО. В 2007-2014 годах был руководителем аппарата акима Теректинского района. Затем перешел на должность заместителя акима Зеленовского района.
Напомним, с тех пор, как Аксай в 2013 году получил статус моногорода, здесь сменилось уже четыре акима.
Мейрамбек Байгарин
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