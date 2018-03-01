Погибшие в автобусе на трассе Самара-Шымкент не вызывали спасателей

В 10 километрах, где загорелся автобус, был расположен специальный диспетчерский пункт. Они тоже выехали, если бы поступило сообщение - сказал А.Османалиев.

Руководитель областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Аязбай Османалиев сообщил подробности о пожаре в автобусе на трассе Самара-Шымкент, в котором погибли 52 человека, передает МИА «Казинформ».

"По поводу того, что «не была оказана помощь во время трагического происшествия», ничего сказать не могу. Ясно одно - если в службу спасения, в «КазАвтоЖол» поступит информация, помощь будет оказана обязательно", - сообщил Османалиев. В 10 километрах от того места, где загорелся автобус, был расположен специальный диспетчерский пункт. Они тоже выехали, если бы поступило сообщение. Не слышал о том, что "сообщение поступило, но не выехали", - сказал А.Османалиев.

Также Аязбай Османалиев сообщил, что после пожара в автобусе была оперативно создана комиссия. С того времени АО «КазАвтоЖол» проводило работу по созданию пунктов обогрева, отдыха и технического обслуживания, распространению карты с телефонными номерами спасателей. После трагического происшествия поступали сообщения из пассажирских автобусов, им оказывалась помощь. Всего оказана помощь пассажирам 7 автобусов.

Напомним, 18 января на трассе Самара-Ташкент загорелся автобус, в котором ехали граждане Узбекистана, погибли 52 человека. В связи с происшествием создана межправительственная комиссия, она еще продолжает работу. Сейчас три водителя автобуса находятся в следственном изоляторе. В отношении них избрана мера пресечения до 24 марта в виде содержания под стражей.

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