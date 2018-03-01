Электронное ведение судебных дел повысит доверие граждан – Абдиканов

Это также оградит от злоупотребления должностными полномочиями.

Оценку ведения судебных дел в электронном формате дал председатель городского суда Алматы Нургазы Абдикенов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в ходе седьмой международной научно-практической конференции на тему «Реализация конституционных новелл – залог обеспечения эффективной модели уголовного судопроизводства».

По его словам электронное распределение дел в РК должно быть признано в качестве общего условия судебного разбирательства. Это условие должно найти обязательное закрепление не только в Уголовно-процессуальном, но и в Гражданско-процессуальном и административном кодексах РК, не ограничиваясь положениями и инструкциями о делопроизводстве.

«Такое законодательное закрепление, несомненно, будет обеспечивать правовую базу в деле неукоснительного соблюдения объективности, беспристрастности судопроизводства. Это также будет способствовать дальнейшему повышению доверия граждан к судебной системе и оградит от злоупотребления должностных лиц и судей», - сказал Абдикенов.

Также председатель городского суда обратил внимание на вопрос об окончании досудебного производства. На данный момент составляются обвинительные акты. По примеру ряда других стран предлагается закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе вынесение постановления о предъявлении обвинения.

«Мы знаем, что при старом положении УПК окончание предварительного следствия называлось «обвинительным заключением», где подводился итог всего расследования. Сейчас назвали «обвинительным актом», что поменялось? Ничего не поменялось. А итогом, на наш взгляд, должно быть постановление предъявления. То есть органы уголовного преследования указывают статью, часть, пункт УК и определяют, какое преступление совершило лицо, не излагая свои выводы об обвинении. И тогда судебная власть тоже будет свободна от обвинения органов предварительного следствия», - сообщил Нургазы Абдикенов.

По его словам, это постановление составляется процессуальным прокурором на основании материалов, представленных следователем.

«Должно корреспондироваться право прокурора на предоставление суду не всех материалов дела, а исключительно по его усмотрению. В объеме, необходимом для подтверждения обвинения, с возможностью предоставления судье дополнительных доказательств. В равной мере такое право должно принадлежать и стороне защиты, что в совокупности усилит состязательность казахстанского уголовного производства», - заключил он.

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