В Алматинской области готовятся к весенней призывной кампании

В армию отбирают здоровых, подготовленных, мотивированных молодых людей.

На инструкторско-методическом занятии, прошедшем под председательством первого заместителя акима Алматинской области Лазата Турлашева, были подведены итоги призыва 2017 года и обозначены задачи предстоящего весеннего призыва, сообщает Zakon.kz.

Председатели призывных и медицинских комиссий, начальники местных органов военного управления, представители ДКНБ, ДВД и воинских частей Талдыкорганского гарнизона обсудили проблемные вопросы призыва на срочную воинскую службу и пути их решения.

Начальник Департамента по делам обороны Алматинской области полковник Бердибек Беристемов акцентировал внимание на личной ответственности каждого должностного лица по принятию всех необходимых мер в ходе работы по призыву.

- Важно отбирать здоровых и подготовленных молодых людей, которые мотивированы к воинской службе, - отметил он.

В целях качественного и своевременного комплектования казахстанской армии в городах и районах области работала выездная призывная комиссия, в состав которой вошли представители местных органов военного управления, исполнительных органов, сферы здравоохранения и силовых структур. Выездная комиссия персонально рассматривала каждого призывника, решение о призыве на срочную воинскую службу будет приниматься с учетом образования, семейного положения, состояния здоровья молодых людей.

Напоминаем, весенний призыв начинается в марте и продлится до конца июня.

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