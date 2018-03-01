Путин поручил догнать Казахстан и Китай в строительстве дорог

Глава России подчеркнул, что Казахстан и Китай уже выполнили свои обязательства по строительству участков автодорог, входящих в коридор "Европа-Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)".

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о мощном развитии евразийских транспортных артерий, передает Sputnik Казахстан.

"Уже идет строительство автомобильной дороги, которая станет важной частью коридора "Европа-Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)". Кстати, наши партнеры из Китая и Казахстана, свою часть работы уже выполнили, их участки уже эксплуатируются. И нам нужно серьезно ускориться", — заявил российский президент.

Отметим, что в рамках программы "Нұрлы жол" в 2015-2017 годах Казахстаном построено и реконструировано порядка двух тысяч километров автодорог республиканского значения.

Завершены работы по международному транзитному коридору Западная Европа — Западный Китай, на участках Астана — Темиртау, Алматы — Капшагай и Кокшетау — Петропавловск.

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