Путин назвал главную угрозу России

Мы обязаны собрать все силы в кулак и проявить волю - президент России.

России нужен решительный прорыв, и страна к этому готова. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, сообщает НТВ.ru.

«Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву», - сказал Владимир Путин.

По его словам, эта уверенность основана на значимых результатах, которых уже удалось достичь. При этом позиции государства определяются человеческим капиталом, отметил президент.

«Нужно отсечь все, что тормозит наше движение и мешает людям раскрыться. Мы обязаны собрать все силы в кулак и проявить волю. Отставание (технологическое — ред.) — вот главная угроза и наш враг», - сказал он.

Путин подчеркнул, что если этого не сделать, то ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны не будет будущего.

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