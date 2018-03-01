В марте температура воздуха в Казахстане ожидается выше нормы на 2 градуса

В течение месяца весеннее тепло не раз еще будет сменяться возвратами холодов.

Весна на юге Казахстана наступает уверенно, а на севере зима совсем не спешит расставаться с казахстанцами, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как отмечается в сообщении, в начале и в конце первой декады с вторжением холодного антициклона с районов Европейской территории России почти на всей территории Казахстана существенно похолодает.

С прохождением фронтальных разделов в отдельных районах нашей республики ожидаются осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке возможны сильные осадки. Температура воздуха понизится:

в северной половине ночью до 20…28 мороза, днем до 10…18 мороза;

в южной половине ночью до 0…8 мороза, днем до 0…5 тепла.

В середине первой декады с выходом южного циклона на большей части страны ожидаются осадки (преимущественно снег), местами сильные и повышение температуры воздуха.

Так в течение месяца весеннее тепло не раз еще будет сменяться возвратами холодов, которые ожидаются в середине второй, в начале и конце третьей декады.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1...2°С, лишь в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, на большей части Костанайской и на севере Актюбинской – около нормы.

Месячное количество осадков предполагается около нормы в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, на большей части Карагандинской и на юге Актюбинской области, больше нормы – В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Месячный прогноз носит консультативный характер, с вероятностью 60-65%, который будет корректироваться прогнозами на 7 и 3 суток.

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