Молодежная акция вызвала большой интерес среди жителей города.

Актюбинская молодежь организовала для жителей города акцию «Шексіз алғыс», посвященную 1 марту - Дню благодарности.

Цель акции – развитие культурных ценностей и человеческих взаимоотношений, уважения, умения быть терпеливыми по отношению к другим, культурной и этнической терпимости и благодарности.

В ходе акции «Автобус пожеланий» начал свое движение со здания Ассамблеи народа Казахстана и ездил по маршрутам торговый центр «Нурдаулет», «Народная Канцелярия, торговый комплекс «Керуен Сити».

Жителям, посетителям данных помещений предоставлена концертная программа, а также дана возможность отправить пожелания своим близким, родственникам и друзьям.

Все пожелания опубликованы в областных газетах «Ақтөбе» и «Актюбинский вестник», также на «Актоберадио» и радио «Тандем».

Молодежная акция вызвала большой интерес среди жителей города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!