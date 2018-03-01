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Актюбинская молодежь организовала для жителей города акцию «Шексіз алғыс»

Молодежная акция вызвала большой интерес среди жителей города.

Фото : 1 марта 2018, 16:53

Актюбинская молодежь организовала для жителей города акцию «Шексіз алғыс», посвященную 1 марту - Дню благодарности.

Цель акции – развитие культурных ценностей и человеческих взаимоотношений, уважения, умения быть терпеливыми по отношению к другим, культурной и этнической терпимости и благодарности.

В ходе акции «Автобус пожеланий» начал свое движение со здания Ассамблеи народа Казахстана и ездил по маршрутам торговый центр «Нурдаулет», «Народная Канцелярия, торговый комплекс «Керуен Сити».

Жителям, посетителям данных помещений предоставлена концертная программа, а также дана возможность отправить пожелания своим близким, родственникам и друзьям.

Все пожелания опубликованы в областных газетах «Ақтөбе» и «Актюбинский вестник», также на «Актоберадио» и радио «Тандем».

Молодежная акция вызвала большой интерес среди жителей города.


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