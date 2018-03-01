Алматинская молодежь на себе испытала землетрясения различной силы

В Службе спасения Алматы прошел День открытых дверей, посвященный Всемирному дню Гражданской обороны.

В рамках проведения Всемирного дня Гражданской обороны 1 марта алматинские спасатели Службы «109» провели день открытых дверей с участием сотрудников ДЧС Алматы, алматинского филиала «Центра Медицины Катастроф» КЧС МВД РК и «Республиканского учебно-методического центра Гражданской защиты» КЧС МВД РК, посвященный этому празднику, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ «Служба спасения города Алматы» аппарата акима города.

Узнать о работе службы пришли не только школьники и студенты, но и жители города. Спасатели ознакомили их с техническим оснащением и спасательным оборудованием, рассказали об условиях несения службы личным составом. Для собравшихся гостей были продемонстрированы показательные выступления кинологической группы и аварийно-спасательного отряда в нескольких ситуациях.

Группа кинологов с поисково-спасательными собаками показали присутствующим, как организовывается и проводится поиск пострадавшего человека, попавшего под лавину.

При помощи гидравлического инструмента спасатели деблокировали условного пострадавшего водителя из искореженного автомобиля после ДТП. Ещё одна группа спасателей произвела эвакуацию пострадавшего с крыши здания при помощи альпинистского снаряжения.

Сотрудники Службы спасения также рассказали пришедшим на мероприятие о правилах поведения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Психолог Службы спасения Алматы Амирова Б.Ж рассказала школьникам о правилах поведения в толпе, что нужно предпринять, чтобы выбраться из толпы живым и невредимым.

Особое внимание присутствующих было приковано к мобильному тренажеру-симулятору землетрясений «Республиканского учебно-методического центра Гражданской защиты», где каждый мог почувствовать на себе различную силу баллов.

Конечно же, без внимания не остались и дружелюбные питомцы кинологической группы «109». Школьники и студенты узнали у кинологов, как проводится подготовка поисковых собак, в чём заключается их главная задача, а также где и когда они находили пострадавших.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!