Казахстанцев торжественно проводили на зимнюю Паралимпиаду-2018

В корейском Пхенчхане скоро стартуют Паралимпийские игры. Корреспондент МИА «Казинформ» выяснил, что ждет Казахстан на этих соревнованиях.

Сегодня в Алматинской области на лыжно-биатлонном стадионе паралимпийцев торжественно проводили в Пхенчхан. Зимние Паралимпийские игры - крупнейшие международные соревнования в зимних видах спорта, в которых принимают участие спортсмены с ограниченными физическими возможностями.

Зимняя Паралимпиада проходит каждые четыре года после зимних Олимпийских игр в тех же городах и на тех же спортивных объектах, где перед этим проходили зимние Олимпиады. Нынешние, 12-е по счету зимние Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта, будет разыграно 80 медалей в 6 видах спорта.

Казахстанская команда на Паралимпиаде-2018 состоит как из опытных атлетов, так и дебютантов крупнейших международных соревнований. Паралимпийские лицензии были добыты ими по итогам международных соревнований - кубков мира.

Паралимпийские игры - соревнования, где девиз: «Главное - не победа, а участие» работает лучше всего, и каждый, кто смог отобраться на Паралимпиаду и финишировать на ней - уже победитель. Судя по результатам Паралимпийского чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону, который прошел с 10 по 19 февраля этого года в Финстерау, неплохие шансы на вхождение в Топ-10 в лыжных гонках в индивидуальных дисциплинах среди спортсменов класса LW6, соревнующихся стоя, имеет 28-летний Александр Герлиц из Петропавловска.

В 2011 году он получил травму в ДТП, в 2012 получил инвалидность 3 группы. С 2014 года занимается лыжными гонками под руководством Ивана и Марии Дробязко. Является мастером спорта РК. С 2015 по 2017 являлся абсолютным чемпионом Казахстана по лыжным гонкам среди параолимпийцев.

В Финстерау на спринтерской дистанции свободным стилем Александр занял 7 место, на дистанции 10 км свободным стилем - 9. Правда, на Паралимпиаде спринт и 10-ку лыжникам придется преодолевать классическим стилем, и пока не известно, насколько силен в нем спортсмен.

К слову, атлетам его класса свободным стилем будет предложено пройти дистанцию 20 км. 8-й результат на 20 км классическим стилем среди спортсменов, соревнующихся сидя, в Финстерау показал 28-летний Денис Петренко из Щучинска. В Пхенчхане для его класса подготовлена дистанция 15 км. В 2009 году он получил инвалидность 1 группы, в 2013 году начал заниматься лыжными гонками под руководством Василия Коломиец. Является мастером спорта РК по лыжным гонкам.

Но самый большой шанс войти в Топ-10 на Паралимпиаде в Пхенчхане Казахстан имеет, пожалуй, в смешанной лыжной эстафете 4 по 2,5 км. На чемпионате мира-2018 наши спортсмены заняли 6 место, в составе эстафетной четверки были не только названные дебютанты, но и опытный спортсмен - участник Паралимпиады-2014 45-летний Александр Колядин, представляющий Костанай. В 1997 году он получил 3 степень инвалидности, имеет протез на ноге, соревнуется стоя. В 2013 начал заниматься лыжными гонками. С 2014 тренируется под руководством Василия Коломиец. Имеет образование автокрановщика, является мастером спорта по лыжным гонкам РК.

Добавим, что в лыжных гонках в Топ-20 на международных лыжных соревнованиях стабильно входят другие казахстанцы - Сергей Усольцев, Кайрат Канафин и Жаныл Балтабаева. У каждого из них своя история.

Североказахстанец Сергей Усольцев в 1995 получил 3 степень инвалидности в результате ДТП. Начал заниматься легкой атлетикой (гонки на колясках) в 1997 году, был участником Паралимпийских игр 2004 года в Афинах в легкой атлетике. Лыжными гонками начал заниматься в 2015 году под руководством Ивана и Марии Дробязко. Имеет два высших образования. Является мастером спорта по легкой атлетике и лыжным гонкам.

Участник Паралимпиады в Сочи-2014 42-летний Кайрат Канафин из Петропавловска работал механизатором, в 1997 получил производственную травму, стал инвалидом 1 группы по зрению, поэтому выступает на соревнованиях с гидом-спортсменом Антоном Ждановичем. Тренироваться Кайрат начал в 2001 году под руководством Якушева, с 2013 тренируется под руководством Ивана и Марии Дробязко. Для 27-летней Жаныл Балтабаевой, представляющей Алматы, Игры в Пхенчхане также будут второй Паралимпиадой в ее жизни. Она - инвалид второй группы с рождения. Лыжными гонками сидя начала заниматься с 2013 года. Имеет 2 высших образования. В 2017 году успешно закончила магистратуру по специальности «лыжные гонки и биатлон» в КазАСТ, также имеет степень бакалавра «Тренер по плаванию» и «ИЗО, искусство дизайнера», является членом сборной Казахстана по гребле и лыжным гонкам. Все спортсмены выступят не только в лыжных гонках, но и в биатлоне.

Как мы видим, каждый казахстанец-участник Паралимпиады - уже герой и победитель, тем не менее, все надеются и верят, что они смогут занять как можно более высокие места на крупнейших международных соревнованиях.