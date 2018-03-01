Абдыкаликова дала старт новой республиканской благотворительной акции

Данная акция призывает предприятия и объединения поддержать дома престарелых, сирот и малюток.

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в торжественных мероприятиях Ассамблеи народа Казахстана, посвященных Дню благодарности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Абдыкаликова дала старт республиканской акции АНК «Спасибо добрым соседям!», отметив, что она направлена на сближение представителей разных этносов и религий, всех казахстанцев.

"Стало хорошей традицией ежегодно праздновать День благодарности и инициировать хорошие акции. И этот год не стал исключением. Предлагается начать новую акцию, "Спасибо добрым соседям". Мы надеемся, что данная акция сблизит представителей всех этносов, всех религий, всех казахстанцев в целом", - сказала Абдыкаликова, передает Bnews.kz.

По словам госсекретаря, данная акция призывает предприятия и объединения поддержать дома престарелых, сирот и малюток.

"На наш взгляд, данная акция позволит поддержать на наших улицах и в наших городах, аулах, сёлах, посёлках всех тех, кто нуждается в поддержке добрыми делами и просто добрыми словами. Цицерон говорил: "Чувство благодарности – это величайшее чувство, которое объединяет и является матерью всех добродетелей". Поэтому, мы надеемся, что предприятия, объединения, организации, которые находятся в малых и больших городах, поддержат дома престарелых, дома малюток, дома сирот. Поэтому, ещё раз поздравляю с Днём благодарности, пусть таким же всенародным и добрым, как наш великий праздник "Наурыз", - отметила Гульшара Абдыкаликова, передает Bnews.kz.

Государственный секретарь призвала соотечественников проводить встречи жителей соседних домов, районов, городов, других населенных пунктов, чтобы познакомиться и лучше узнать друг друга, поблагодарить за помощь, простить обиды и пожелать добра.

Праздник День благодарности учрежден Указом Президента РК №173 от 14.01.2016 г.

В рамках празднования Дня благодарности по республике проходит более 10 тыс. мероприятий в 3,4 тыс. населенных пунктах, с участием свыше 2,5 млн. человек. На республиканском уровне с 19 по 23 февраля проведена неделя казахстанского кино, а на базе республиканского Дома Дружбы в течение февраля-марта месяца этнокультурными объединениями проводится цикл праздничных мероприятий и благотворительных акций. Новой традицией празднования в этом году станет республиканская акция «Спасибо добрым соседям!», нацеленная на сближение представителей местного сообщества, проживающих в Казахстане различных этносов.

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