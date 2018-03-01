Альбина Джанабаева показала повзрослевшего сына от Валерия Меладзе
27 февраля ему исполнилось 14 лет.
Фото : 24СМИ1 марта 2018, 17:12
Альбина Джанабаева показала 14-летнего сына от Валерия Меладзе, сообщает Zakon.kz.
27 февраля у них родился сын.
"Сегодня я счастлива особенно, и вдвойне радуюсь солнцу! 14 лет назад в этот день, родился мой мальчишка, мой сын!!!! Какой ты уже взрослый!!!! Поздравляю всех сегодняшних именинников❤️❤️❤️ !!!!!!", - написала Альбина в своем Instagram.
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