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Альбина Джанабаева показала повзрослевшего сына от Валерия Меладзе

27 февраля ему исполнилось 14 лет.

Фото : 24СМИ1 марта 2018, 17:12

Альбина Джанабаева показала 14-летнего сына от Валерия Меладзе, сообщает Zakon.kz.

27 февраля у них родился сын.

"Сегодня я счастлива особенно, и вдвойне радуюсь солнцу! 14 лет назад в этот день, родился мой мальчишка, мой сын!!!! Какой ты уже взрослый!!!! Поздравляю всех сегодняшних именинников❤️❤️❤️ !!!!!!", - написала Альбина в своем Instagram.


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