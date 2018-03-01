Назначен новый главный тренер «Астаны»
Cпециалист начал подготовку команды к сезону, отработав в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
После ухода Станимира Стоилова на пост главного тренеранациональной сборной Казахстана, должность главного тренера «Астаны» занял Григорий Бабаян, сообщает Zakon.kz.
«Григорий Константинович имеет тренерскую категорию «PRO», долгое время работал в качестве ассистента главного тренера в сборной Казахстана, «Астане», «Цесне» и «Алма-Ате». В разное время Бабаян работал в тренерском штабе Мирослава Беранека, Бернда Шторка, Антониуса Йора, Иоана Андоне, Юрия Красножана, Олега Протасова и Станимира Стоилова», - говорится на сайте клуба.
В 2014 году именно казахстанский специалист начал подготовку команды к сезону, отработав до лета в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
В качестве тренера четыре раза выигрывал Чемпионат Казахстана, трижды Кубок и Суперкубок Казахстана.