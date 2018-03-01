Стойлов вызвал Сейдахмета в сборную Казахстана и пообещал ему серьезный разговор

18-летний новичок российской "Уфы" Еркебулан Сейдахмет будет вызван на ближайшие товарищеские матчи сборной Казахстана. Об этом объявил новый главный тренер национальной команды Станимир Стойлов, передает корреспондент Vesti.kz.

"Что касается Сейдахмета, то он вызов получил. Меня беспокоит внимание вокруг него. Но этот цирк вокруг него скоро прекратится. Я хочу ему это объяснить. Ведь он еще не сыграл за "Уфу" ни одного матча. Пора этот цирк прекращать. Я хочу это ему объяснить с глазу на глаз", - сказал Стойлов.

Напомним, что Сейдахмет в феврале заключил долгосрочный контракт с "Уфой". С клубом российской премьер-лиги он прошел три сбора, после чего вошел в заявку на сезон под десятым номером.

О назначении Стойлова главным тренером сборной Казахстана было объявлено сегодня, 1 марта. Болгарский специалист покинул "Астану", в которой работал с лета 2014 года.

В этом месяце сборная Казахстана проведет два товарищеских матча в Венгрии. 23 марта соперником станет местная сборная, а через три дня - Болгария.