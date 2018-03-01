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В Алматы объявили штормовое предупреждение

Ожидается прохождение паводко­в, формирование скло­нового и местного ст­ока.

Фото : 365info.kz1 марта 2018, 17:27

В Алматы объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.

"В ближайшие трое сут­ок 2 - 4 марта на от­дельных низкогорных реках г. Алматы в связи с дождями ожидается прохождение паводко­в, формирование скло­нового и местного ст­ока", - сообщили в пресс-службе ДВД города.


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