В Алматы объявили штормовое предупреждение
Ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока.
Фото : 365info.kz1 марта 2018, 17:27
В Алматы объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.
"В ближайшие трое суток 2 - 4 марта на отдельных низкогорных реках г. Алматы в связи с дождями ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока", - сообщили в пресс-службе ДВД города.
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