Работающие без трудового договора профессионально деградируют - Федерация профсоюзов

Неформальные трудовые отношения влекут за собой негативные последствия как для работника, так и для работодателя, считают в профсоюзе.

Граждане, работающие без трудовых договоров, сталкиваются с большими проблемами в социальном плане, считает председатель Комитета социально-экономических отношений и социального партнерства Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, передает корреспондент Bnews.kz.

«Сегодня теневая занятость, нелегально-трудовые отношения являются больным для нашего общества вопрос, которым знакомы около миллиона наших граждан. Здесь важно отметить одну вещь: с одной стороны, нелегальная занятость смягчает напряженность на рынке труда, с другой стороны, что важно - длительное пребывание больших групп граждан, особенно молодых людей в сфере нерегулируемых, нелегальных трудовых отношений весьма опасно для общества. Эти граждане деградируют в профессиональном смысле, им не оплачивают больничные листы, отпускные, не производят отчисления в пенсионные фонды», - сказал Сатыбалды Даулеталин в ходе пресс-конференции в министерстве труда и социальной защиты населения.

По его мнению, в конечном итоге, у людей могут появится чувство обездоленности, тревоги и как следствие, неверие в будущее. В этой связи спикер привел пример о том, как молодые часто не требуют заключение трудовых договоров, так как им нужна зарплата.

«Стоит отметить, что не оформление с работодателем трудовых отношений влечет за собой огромное множество негативных последствий как для работника, так и для работодателя. Это особенно касается молодых людей. Когда человек молодой и здоровый, его больше волнует, сколько он получит сегодня денег. У него нет опыта работы, чем и пользуется зачастую работодатели. Они не задумываются, что у них не идет трудовой стаж, что работодатель может его в любой момент уволить. Они просто довольны тем, что сегодня имеют какой-то заработок. Но все проблемы начинают проявляться, когда люди выходят на пенсию, или заболеют, или получат какую-либо инвалидность, или декретный отпуск», - заявил Даулеталин.

Напомним, как ранее сообщили в Минтруде, в Казахстане стартовала акция «Заключите трудовой договор», цель которой является недопущение неформальных трудовых отношений. Акция продлится до 2019 года.