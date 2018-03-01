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Сагинтаев провел заседание Экспертного совета по конкурентоспособности

Встреча с крупными бизнесменами проходила в Үкімет Үйі.

Фото : primeminister.kz1 марта 2018, 18:02

1 марта в Үкімет Үиі под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Экспертного совета по конкурентоспособности, членами которого являются крупные отечественные бизнесмены. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

На заседании рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности казахстанского нефтесервиса, развития ЖКХ, а также совершенствования таможенного регулирования.

В обсуждении приняли участие Заместители Премьер-Министра РК Е. Досаев и А. Жумагалиев, министр финансов Б. Султанов, первый вице-министр энергетики М. Досмухамбетов, вице-министр по инвестициям и развитию К. Ускенбаев, а также члены Экспертного совета: председатель совета директоров АО «Сентранс» Е. Абдразаков, генеральный директор Globalink Logistics Group С. Хан, председатель совета директоров Raimbek Group Р. Баталов, представитель PWC Н. Ефимчук, председатель правления НК «Қазақстан темір жолы» К. Алпысбаев, президент Astana Group Н. Смагулов, заместитель председателя НПП «Атамекен» Д. Жунусова.


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